Call of Duty Warzone, un glitch mostra un nuovo oggetto di cura

Gli aggiornamenti di Call of Duty Warzone generano alcune volte dei glitch che fanno scoprire alcune cose inedite ai giocatori. È il caso di cui vi parliamo oggi, dove dei giocatori si sono ritrovati con un nuovo oggetto di cura: le bende, o almeno con la sua animazione.

È possibile che questo nuovo strumento possa venire introdotto durante il prossimo aggiornamento atteso per giugno? Sta di fatto che è apparso in maniera totalmente casuale e solo a determinati giocatori. Questa nuova introduzione potrebbe consentire di rigenerare la vita manualmente e non più solo con le armor plate presenti nel gioco o in automatico. Di seguito potete vedere l’utente su reddit “regnilsemaj” pubblicare una breve clip dedicata a questo strano glitch. L’animazione è stata causata dall’utilizzo proprio di una piastra d’armatura per rigenerare l’ultima tacca di “scudo”.

Secondo alcuni esperti, in realtà, questa benda non arriverà con la stagione 4, ma semplicemente potrebbe essere un rimasuglio di una vecchia idea durante la fase di sviluppo di Warzone. Gli sviluppatori avevano pensato a un modello di cura molto simile a quanto visto in Fortnite, cambiando successivamente idea con le Armor Plate. Detto ciò, non è detto che questo nuovo strumenti di cura possa effettivamente arrivare a giugno, ma tanto vale prenderlo in considerazione, soprattutto per chi gioca assiduamente al titolo Activision.

Vi ricordiamo che la stagione 4 di Warzone partirà il 4 giugno su tutte le piattaforme. Ci sono una serie di glitch e problematiche da sistemare e Infinity Ward sta già lavorando per risolvere il tutto, in particolar modo tutta l’hitbox dell’elicottero. Come sempre vi terremo aggiornati su eventuali novità sul gioco e su tutto ciò che potrebbe venire introdotto nel corso delle prossime settimana. Intanto fateci sapere che l’attuale sistema di cura del giovo vi soddisfa o preferivate un modello simile a quanto visto in Fortnite. Utilizzate lo spazio riservato ai commenti per dire, eventualmente, la vostra.