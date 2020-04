Call of Duty Warzone: l’ultimo update include una modifica nascosta, ecco quale

Nelle scorse ore è stata annunciata un’altra importante modifica per Call of Duty Warzone, il nuovo battle royale ispirato al franchise dello sparatutto più famoso del globo disponibile su PlayStation 4, Xbox One e PC. La modifica in questione, come dichiarato dagli stessi sviluppatori, servirà ad aiutare i team a competere e a coordinarsi in maniera più adeguata rispetto al solito.

Quest’ultima, inoltre, pare essere passata inosservata; infatti sono molti i giocatori a non averla ancora notata. A far luce, però, ci ha pensato Amos Hodge, il direttore creativo e co-developer di Raven Software, il quale ha rivelato su Twitter questo piccolo cambiamento apportato in Call of Duty Warzone.

Did you notice a small little change to vehicles in #Warzone? Passengers can now use kill streaks while in a vehicle! — Amos Hodge (@wendellwobble) April 16, 2020

A quanto pare, in seguito alla modifica, i giocatori potranno utilizzare le serie di uccisioni mentre si trovano in uno dei veicoli presenti sulla mappa di gioco. Si tratta, quindi, di un piccolo ma potenziale cambiamento utile per i team, i quali potranno studiare nuove strategie da utilizzare sul campo di battaglia contro altre squadre.

Vi ricordiamo che questo non è altro che uno dei tanti cambiamenti apportati dal team di sviluppo in questo periodo. Recentemente, infatti, Amos Hodge sempre tramite un tweet, ha comunicato la rimozione dei camion corazzati che permettevano di trasportare più componenti del proprio team. Guardando al futuro, gli sviluppatori stanno pensando di pianificare nuovi metodi per modificare la quantità di denaro ricevuto dopo aver completato le missioni.

Prima di lasciarci, vi ricordiamo che Call of Duty Modern Warfare è giocabile gratuitamente su PC, PlayStation 4 e Xbox One come DLC stand-alone di Call of Duty: Modern Warfare. A partire dal giorno del suo debutto, il battle royale sviluppato da Infinity Ward e Raven Software ha ottenuto un successo enorme, registrando circa 50 milioni di giocatori nel corso dell’ultima settimana, e creando di conseguenza qualche fastidio a Fortnite.