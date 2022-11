Manca sempre meno al lancio del nuovo Call of Duty Warzone 2.0, e i fan della popolare saga FPS di Activision non stanno più nella pelle all’idea di gettarsi in una nuova esperienza principale. È un po’ la stessa emozione che li ha accompagnati qualche settimana fa con il lancio di Call of Duty Modern Warfare 2, solo che questa volta a tornare sarà l’esperienza battle royale free-to-play. Tutto molto entusiasmante fin qui, ma che fine farà il primo leggendario capitolo di Warzone?

Proprio in queste ore Activision ha dato una risposta a questa domanda, svelandoci che no, il primo classico Call of Duty Warzone non verrà abbandonato e non scomparirà una volta che Warzone 2.0 verrà lanciato. Quel che ha dichiarato la compagnia statunitense farà sicuramente felici i giocatori del noto battle royale, svelando che il primo Warzone diventerà presto Warzone Caldera e permetterà a tutti di accedervi anche dopo l’uscita del secondo capitolo.

Sappiamo che al lancio di Warzone 2.0 si passerà a un nuovo gioco con nuovi contenuti e una nuova mappa chiamata Al Mazrah, ma se siete affezionati al primo capitolo potrete tornarci a giocare ogniqualvolta lo vorrete. In Call of Duty Warzone Caldera, infatti, avrete accesso a tutto ciò che avete guadagnato giocando al battle royale nel corso dei suoi anni di vita e nelle sue evoluzioni, compresi tutti i contenuti, le armi e i battle pass a tema Modern Warfare, Black Ops Cold War e Vanguard.

Infine Activision afferma anche che in Call of Duty Warzone Caldera non ci saranno le mappe più piccole come Rebirth Island e Fortune’s Keep, almeno non al rilancio di questa esperienza classica per il battle royale di COD. Queste mappe più contenute saranno però in Warzone 2.0, con la nuova iterazione del titolo free-to-play che sarà giocabile a partire dal prossimo 16 novembre 2022.