Castlevania: c’è speranza per un nuovo gioco, ma a una condizione

Di recente si è ventilata più volte la possibilità di rivedere nuovi capitoli per le storiche saghe targate Konami. Tra i ritorni più richiesti in assoluto i fan farebbero di tutto per nuovi giochi dei brand di Silent Hill e Castlevania, e a quanto pare ora è la stessa Konami ha lasciar cadere un importante indizio su questi ritorni.

La saga di Castlevania, a differenza di Silent Hill, è decisamente più in vista in questo periodo recente grazie alla serie animata di Netflix e alle collection dedicate ai capitoli classici della serie. A quanto pare, però, ora è Konami a dirci qualcosa di più sul futuro del brand.

Ne ha parlato di recente Yota Tsutsumizaki, il director del recente gioco mobile Castlevania Grimoire of Souls, il quale durante un’intervista con la redazione di Axios ha dichiarato che per vedere un nuovo capitolo del franchise i fan devono prima farsi sentire da Konami.

Un consiglio abbastanza universale, e speriamo davvero che Konami ascolti le già molteplici richieste dei fan su un ritorno della tanto amata storica saga.