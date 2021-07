Silent Hill: come dovrà essere il nuovo gioco? Ce lo dice il papà della saga

Sono ormai diversi anni che alla saga di Silent Hill manca un nuovo capitolo, e ai fan questa situazione sta pesando e non poco. Il titolo in lavorazione presso Kojima Production sappiamo tutti molto bene che fine abbia fatto, ma gli appassionati sperano ancora che prima o poi il franchise survival horror possa tornare in grande stile. I rumor sul ritorno della serie sono ormai parecchi, ma di ufficiale non abbiamo ancora nulla tra le mani.

Di recente è tornato a parlare di Silent Hill anche Keiichiro Toyama, il padre della saga survival horror che ha debuttato sulla prima PlayStation negli anni ’90. All’interno di una recente intervista rilasciata alla redazione di Eurogamer, Toyama si è ritrovato a rispondere a qualche curiosità proprio sulla saga che ha contribuito a creare. Sebbene Toyama sia rimasto molto cauto nel discutere del futuro di Silent Hill, il game designer ha voluto comunque dire la sua su come vedrebbe un possibile nuovo gioco della serie.

Prima di sbilanciarsi apertamene, Keiichiro Toyama ha voluto sottolineare di non trovarsi nella posizione giusta per poter dire qualcosa su quello che è uno dei franchise più richiesti dagli appassionati. Poi però, l’autore ha preferito sbottonarsi di più dichiarando quanto segue: “personalmente credo che non c’è necessariamente il bisogno di restare attaccati ad un sistema o stile specifico, soprattutto vedendo quello che è stato capace di fare P.T. negli ultimi anni”.

“Dal momento in cui il tema portante di Silent Hill, ovvero come l’oscurità intrinseca nelle persone si manifesta, verrà portato avanti qualsiasi altro territorio inesplorato potrà essere interessante da mostrare”, ha concluso così il director del primo storico capitolo della saga. Al momento Toyama ha aperto un nuovo studio chiamato Bokeh Game Studio e sta sviluppando un nuovo horror di cui non si conosce ancora praticamente nulla, ma siamo molto curiosi di scoprire in che modo questo apprezzato autore nipponico potrà tornare.