In questi giorni è impossibile non parlare di CD Projekt, soprattutto in seguito alla lunga lista di recenti annunci che hanno delineato il futuro dell’azienda, dando una prima impronta dei progetti ai quali si dedicheranno in futuro. Nella miriade di annunci a sbalordire il grande pubblico ce n’è stato anche uno strettamente legato alla struttura dello studio: stiamo parlando delle dimissioni di Marcin Iwiński, co-fondatore dello studio nel 1994 e co-CEO.

CD Projekt Red

Questo addio è stato accompagnato da un messaggio in cui Iwiński esprime tutto il suo amore per il viaggio che lo studio ha compiuto nel tempo e per il modo in cui è cresciuto partendo dalle origini che conosciamo: “Per me questo è un momento enorme. Lavoro in CD Projekt da quasi 30 anni e l’ho visto passare dall’essere guidata da una manciata di ribelli spinti dalla passione, fino a diventare uno sviluppatore riconosciuto a livello internazionale di giochi di ruolo, basati sulle storie amate da milioni di persone a livello globale. Quando Michał Kiciński e io abbiamo fondato l’azienda, non credo che nessuno di noi avrebbe potuto immaginare questo viaggio incredibile, nemmeno nei nostri sogni più sfrenati.”

Parlando, poi, del futuro dell’azienda dice: “Quando penso al futuro di CD Projekt, è così eccitante per me. Oggi, l’azienda è composta da oltre 1.200 persone in uffici in tutto il mondo. Ma CD Projekt non ha mai avuto a che fare con un luogo fisico, è tutta una questione legata all’enorme talento che abbiamo, al duro lavoro e alla dedizione di tutti coloro che scelgono di lavorare qui”. Pur dimettendosi come CEO però, Iwiński non abbandona del tutto l’azienda, assumendo il ruolo di chairman of CD Projekt’s supervisory board (presidente del consiglio di supervisione che sovrintende alle attività del Capital Group, separato dal consiglio di amministrazione), mantenendo anche le proprie azioni.

In concomitanza a tutto ciò CD Projekt ha recentemente annunciato anche l’apertura di un nuovo studio a Boston che, insieme alla sua attività a Vancouver, verrà riconosciuto come CD Projekt Red North America. Il futuro, quindi, sembra espandere le potenzialità di questo studio, ora in crescita con nuovi progetti dedicati a The Witcher e Cyberpunk.