Century Age of Ashes, i draghi su PC arriveranno gratis

Siete pronti a domare i draghi più possenti dell’intero mondo fantasy? Century Age of Ashes vi farà diventare dei domatori di bestie a tutti gli effetti, cavalcherete il vostro drago all’interno di arene in cui vincerà soltanto chi avrà lo sputo di fuoco più caldo di tutti. Il titolo in sviluppo dai ragazzi di Playwing Bordeaux svelato durante gli scorsi The Game Awards ha da subito affascinato migliaia di giocatori da tutto il mondo. Non solo per la presenza di bellissimi draghi , ma anche per la pulizia grafica con cui il prodotto si presentava.

Il titolo era originariamente atteso per il febbraio del 2021, esclusiva PC e rigorosamente gratis. Ovviamente i 30 sviluppatori che al momento sono a lavoro sul titolo, vogliono che Century Age of Ashes, lasci gli uffici dell’aziende nelle condizioni migliori possibili, ecco quindi l’annuncio del rinvio alla prima settimana di Aprile. Il titolo quindi uscirà in accesso anticipato, e sarà possibile partecipare ad una piccola sessione di testing a partire dal 12 Marzo.

Quest’ultima fase servirà principalmente per calibrare i server e aggiustare le ultime cose per il gioco online. Poter domare un drago e guidarlo all’attacco contro altri giocatori è sicuramente uno dei sogni più profondi di ogni amante del fantasy che si rispetti. I draghi sono delle creature maestose che da sempre affascinano l’uomo, spingendolo a creare mille storie e leggende che li hanno come protagonisti e non.

Century Age of Ashes mira invece ad essere non solo un piccolo tributo al fantasy classico, ma anche l’unione con uno dei genere più in voga in questo momento. Il multigiocatore online con i draghi è un mix che si vede ben poco nel panorama videoludico, chissà cosa ne uscirà fuori. Vi invitiamo quindi a vedere il trailer di debutto se ancora non lo avete fatto, perché rimarrete sicuramente incantati da quello che il gioco mira ad offrire. Voi invece siete pronti a domare i draghi? Fatecelo sapere con un commento qui sotto!