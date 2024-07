Chi ha bisogno di Nintendo Switch 2 quando si può costruire una versione PRO del modello attuale?

Uno YouTuber, noto come Naga, ha recentemente realizzato un progetto tanto assurdo quanto incredibile, trasformando una Nintendo Switch in una versione PRO, potenziata con specifiche hardware notevolmente superiori e capace di supportare una serie di titoli tripla A decisamente esosi per il modello base.

Al netto del fatto che si tratta di un progetto DIY, con tantissime sbavature dovute proprio dall'artigianalità del progetto, questo esperimento apre le porte a un importante quesito: cosa avrebbe potuto offrire un ipotetica Nintendo Switch Pro?

Naga ha implementato nella Nintendo Switch 8 GB di RAM, aumentato la frequenza della CPU a 2.6 GHz e quella della GPU a 1.26 GHz. Per far funzionare titoli altrimenti impossibili su questa piattaforma, ha utilizzato Box64 e Wine su L4T Ubuntu 18.04 con un sistema operativo personalizzato. Tra i giochi testati figurano Final Fantasy 7 Remake, Stray, Kena: Bridge of Spirits, GTA 5, Watch Dogs e Call of Duty: Black Ops.

Nonostante alcuni limiti in termini di stabilità, e dei cali di frame rate abbastanza evidenti nei titoli più recenti, i risultati sono comunque sorprendenti. I giochi, sebbene presentati con una risoluzione ridotta, mostrano delle performance più che accettabili, illustrando ciò che si sarebbe potuto fare con un modello mid-gen della console ibrida di Nintendo.

Il video dimostrativo pubblicato da Naga ha offerto una panoramica delle capacità di questa Nintendo Switch modificata, attirando l'attenzione della community dei modder e generando svariate discussioni sulla futura evoluzione delle console portatili di Nintendo, in particolare con l'attesa della prossima console, prevista per il 2025, la quale potrebbe portare con se delle migliorie tali da allineare Switch alle attuali concorrenti presenti sul mercato.

Con il supporto di esclusive costanti da parte di Nintendo, la possibilità di allinearsi in termini di performance a concorrenti quali Steam Deck, e ROG Ally, e sopratutto con l'ottimizzazione tipica del mondo console, le aspettative per la prossima console di nintendo, specialmente dopo l'esperimento di Naga, non possono che essere altissime.