COD Modern Warfare: raccolti 1.6 milioni di dollari per l’Australia

Come si è visto negli ultimi periodi anche il mondo del gaming non è esente da iniziative benefiche di importanza mondiale. Sappiamo tutti purtroppo dei disastri causati dagli incendi in Australia che hanno portato alla morte di miliardi di animali e la completa devastazione di interi ettari di vegetazione. Activision ha dato inizio ad una bellissima iniziativa in COD Modern Warfare con lo scopo di portare il contributo di tutti i giocatori, anche se in maniera indiretta, agli enti che stanno cercando di porre fine e rimedio a questo terribile evento.

Gli sviluppatori hanno quindi proposto un dlc dal nome Outback Relief Pack il quale include diversi oggetti cosmetici a tema Australia come un ciondolo a forma di Koala, skin per armi, cappelli ed altro ancora. Stando a quanto dichiarato in un tweet da Activision sono stati raccolti ben 1.6 milioni di dollari che saranno girati a Direct Relief, una organizzazione umanitaria la quale si assicurerà che la somma verrà utilizzata per contrastare questo terribile disastro.

"Together, the #CallofDuty community raises over $1.6 million dollars for Australian Bushfire Relief"

Details Here: https://t.co/KikTiU57un pic.twitter.com/GKet1IhUkO — Activision (@Activision) February 3, 2020

Byron Beede, general manager ed executive vice president di COD Modern Warfare presso Activision ha dichiarato quanto segue. “I giocatori di COD Modern Warfare di tutto il mondo si sono uniti per fornire il proprio supporto rispetto a questa terribile tragedia. Vogliamo ringraziare tutti per la loro generosità e non vediamo l’ora di poter trasformare queste donazioni in aiuti concreti“.

