COD Modern Warfare: un bug ha svelato la modalità Battle Royale?

COD Modern Warfare ha in serbo per i giocatori varie novità, questo possiamo darlo per scontato ma, recentemente, si è tornato a parlare precisamente di una modalità battle royale. Non è ovviamente la prima volta; il tutto è iniziato già un po’ di tempo fa, in seguito ad alcuni leak provenienti dai dataminer. Ora, invece, la “colpa” è da attribuire a un glitch che sembra aver confermato le informazioni precedentemente circolate.

Più precisamente, a novembre i dataminer avevano svelato una serie di file presenti nella versione PC di COD Modern Warfare che faceva riferimento a qualcosa chiamato “BR”: da lì ad affermare che una modalità Battaglia Reale era in arrivo il passo è stato breve. I file parlavano di un numero totale di giocatori pari a 200. Ovviamente non c’erano conferme oltre a tali file, ma ora un bug ci svela qualcosa in più.

Un utente di Reddit ha condiviso un video, che trovate qui sopra, nel quale possiamo vedere il suo personaggio sopra una grande area, che sarebbe perfetta per un Battle Royale. Una mappa precedentemente scoperta dai dataminer aveva la stessa conformazione di quanto visto nel video qui sopra, pare quindi altamente probabile che i due leak siano corretti.

Secondo quanto si è detto precedentemente, lo sviluppo di questa modalità è in mano a Raven Software e sarà rilasciata a inizio 2020 come free to play standalone. Attualmente non abbiamo alcun conferma ufficiale su quanto mostrato; possibile che l’annuncio sia in arrivo a breve termine? Magari proprio ai The Game Awards di questa settimana? Diteci, voi cosa ne pensate?