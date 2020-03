COD Modern Warfare: Dr DisRespect svela la data d’uscita della Battle Royale?

In queste ultime settimane sicuramente non abbiamo fatto altro che parlare (in maniera sempre più frequente) di COD Modern Warfare. Il gioco Infinity Ward ha decisamente saputo tenersi sulla cresta dell’onda mediatica in primis grazie ai vari aggiornamenti proposti. Tuttavia ad alimentare l’hype intorno al gioco ci sono diversi rumor che indicano (da qualche settimana ormai) l’imminente arrivo di una tanto discussa modalità Battle Royale. Svariati insider hanno “confermato” l’esistenza di questa specifica modalità, però giorno dopo giorno sempre più persone sembrano accentuare l’arrivo imminente di WarZone.

A buttare ulteriore benzina sul fuoco è il noto (e anche controverso) streamer Dr. DisRespect. Durante una sua recente live, il noto influencer ha praticamente svelato la data d’uscita della modalità Battle Royale di COD Modern Warfare. Ovviamente “l’annuncio” non è stato diretto ma semplicemente un “giro di parole” che ha fatto capire ai fan diverse cose. Dr. DisRespect ha tirato in ballo il ritorno delle Wingsuit che stando alle sue parole ritorneranno nel gioco a partire dalla prossima settimana.

Le Wingsuit molto probabilmente verranno usate nella modalità WarZone di COD Modern Warfare (per paracadutarsi). Se effettivamente le parole del noto streamer dovessero risultare reali, allora durante la prossima settimana potremmo già mettere le mani su questa tanto discussa Battle Royale. Va detto però che Dr. DisRespect ha cercato di fare “marcia indietro” sulle sue affermazioni cercando di puntualizzare che le WingSuit non hanno niente a che vedere con WarZone (essendo che la modalità non è stata confermata).

Per il momento la situazione intorno a COD Modern Warfare è decisamente molto confusionaria. Tuttavia vista la recente mole di rumor e anche questa recente “conferma” da parte di Dr. DisRespect, qualcosa ci fa pensare che WarZone potrebbe arrivare veramente durante il prossimo 10 Marzo (grazie al futuro aggiornamento di COD). Fateci sapere cosa ne pensate voi di questa notizia, come sempre, attraverso la sezione dei commenti del sito!