Dopo la dolcezza di Stray, arriva la brutalità di uno scoiattolo armato che ruba i passanti di una cittadina. No, non stiamo scherzando: uno sviluppatore indipendente sta lavorando a una sorta di GTA, con protagonista però uno dei roditori più amati al mondo. Creato in Unreal Engine 5, inutile dire che si tratta dell’ennesima follia e sperimentazione del mercato indipendente, che può permettersi questo genere di uscita dai binari.

Chiamato semplicemente Squirrel With a Gun, il titolo descrive perfettamente il tipo di gioco che i giocatori potranno giocare. In questa pazza opera, creata da Dan DeEntremont, il roditore si aggira per una città armato di una pistola (e non solo) con l’intento di rapinare i passanti e uccidere gli agenti di polizia. E anche la descrizione del gioco su Steam è abbastanza chiara: “Uno scoiattolo con una pistola! Quali crimini commetterà?”, si legge sul sito web ufficiale del client di Valve.

Chiaramente il gioco offrirà anche sessioni platform, giusto per dare un pochino più di rotondità e qualche piccolo puzzle. Il tutto, ovviamente, con la violenza classica dei giochi di serie come GTA e Saints Row. Se per caso tutto ciò vi ha incuriosito e siete curiosi di capire come può uno scoiattolo utilizzare pistole, fucili e anche dei mattoni come armi, vi invitiamo a dare uno sguardo sia alla pagina Steam che al trailer ufficiale, che trovate poco più in basso.

Ora, se il gioco vi ha conquistato, mettetevi comodi: la data di uscita, almeno per ora, è ancora sconosciuta. Il gioco di Dan Dentremont non debutterà a breve, ma siamo pronti a scommettere che sarà disponibile prima di GTA 6. Il nostro consiglio è ovviamente quello di metterlo nella vostra lista dei desideri, giusto per non perdervi nessuna notizia e nessun aggiornamento in merito. E chissà: magari, in qualche modo, Squirrel With a Gun riuscirà a raggiungere anche il successo di GOAT Simulator. Mai dire mai, vero?