Commandos: nuovo gioco della serie annunciato per PS5, Xbox Scarlett e PC

Commandos sta per tornare, la serie di giochi strategici in tempo reale manca sul mercato da molto tempo, e dopo la versione HD del secondo storico capitolo, è stato appena annunciato che anche un episodio nuovo di zecca è in lavorazione per le console di prossima generazione Playstation 5 e Xbox Scarlett, oltre ovviamente alla versione PC.

Il sito web Gamesindustry.biz ha segnalato che Kalypso Media Group ha aperto un nuovo studio con l’intento di sviluppare proprio un nuovo gioco della saga di Commandos. L’ultima apparizione del franchise è avvenuta nel lontano 2006, quando l’FPS Commandos: Strike Force debuttò su Playstation 2, Xbox e PC.

Secondo l’amministratore delegato di Kalypso Media Group, Simon Hellwig, Kalypso sta cercando di “espandere gli sforzi di sviluppo interni ed esterni. Siamo intenzionati a tornare sulla serie di Commandos perché è un grande marchio riconosciuto a livello globale”.

Lo sviluppo del nuovo capitolo del brand non è ancora iniziato, al momento il publisher si sta concentrando sul remake in HD del secondo episodio, sviluppato da Torus Games studio di sviluppo con sede in Australia. Commandos 2 HD è previsto per PC, PS4 e Xbox One a gennaio 2020, dopodiché seguiranno le versioni Nintendo Switch e per dispositivi mobile. Cosa pensate del ritorno di Commandos? Diteci la vostra nella sezione dedicata ai commenti.