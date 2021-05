Commodore 64: corretto il bug di un gioco dopo 40 anni

Lo sconfinato mondo videoludico ogni tanto ci riserva qualche inaspettata sorpresa. Ormai di console ne abbiamo viste e vissute parecchie, e in ognuna di esse abbiamo avuto la possibilità di partire per un’infinità di avventure in mondi virtuali. Il Commodore 64, per esempio è stata una piattaforma da gioco accolta con grande clamore dagli appassionati e con una valanga di giochi rilasciati tra l’inizio degli anni ’80 e l’inizio degli anni ’90.

Ora, a distanza di quasi 40 anni, è stato annunciato che un gioco del Commodore 64 è stato corretto da un bug. Parliamo di Revenge of the Mutant Camels, e a rivelarci la correzione del bug è stato lo stesso ideatore del suddetto titolo: Jeff Minter. Il game designer ha pubblicato un post sul proprio profilo Twitter per annunciare che da adesso in poi, il suo gioco su Commodore è sprovvisto di un poco simpatico bug.

“Dopo tutti questi anni ho finalmente sistemato quelle pessime collisioni in Revenge of The Mutant Camels per Commodore 64. Adesso il titolo si gioca decisamente molto meglio”. Con queste dichiarazioni Minter ha voluto far sapere agli appassionati che esiste una versione di Revenge of the Mutant Cameles patchata, ma ovviamente essendo il Commodore 64 sprovvisto di connessione internet è difficile rendere disponibile per tutti questa versione aggiornata del classico uscito nel 1984.

After all these years I have fixed the shitty collision detection in c64 Revenge of the Mutant Camels. The game plays so much better now. 🐂 — a stinky ox 🐂 (@llamasoft_ox) May 16, 2021

Il game designer non ci ha fornito altre informazioni, non sappiamo quindi quale sarà il destino di questa versione riveduta e corretta del suo gioco di metà anni ’80. Nel corso delle generazioni Jeff Minter ha continuato a proporre la propria visione del videogioco con diversi progetti per altrettante console. Tra tutti questi Revenge of the Mutant Camels per Commodore 64 deve essergli rimasto parecchio a cuore per decidere, dopo quasi 40 anni, di sistemarlo e renderlo migliore.