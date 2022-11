Ok, su PC probabilmente Uncharted 4 non sarà stato un grande successo (come non lo è stato un altro gioco PlayStation), ma è innegabile che Nathan Drake su PC sia già oltre alcuni standard dettati dalle console current gen come PlayStation 5 e Xbox Series S|X. Chiaramente non nella sua versione base, che resta bellissima da vedere e soprattutto da giocare, ma grazie ai modder, che hanno trasformato l’ultima avventura di Naughty Dog in un vero e proprio gioiellino tecnico.

A portarci in dono una reale versione di Uncharted 4 next gen è il canale YouTube Digital Dreams, che oramai da diverso tempo si occupa di creare dei reshade per alcuni giochi e spingere ai limiti l’hardware di ogni PC. L’utente dietro il canale ha implementato una serie di settaggi grafici che combinati tra di loro restituiscono un gioco abbastanza diverso dall’originale, partendo dall’implementazione del ray tracing, assente nella versione “base”.

Il filmato, disponibile poco più in basso, fuga ogni dubbio in merito alla potenzialità del gioco in questa versione. Il tutto appare decisamente più bello rispetto alla versione base lanciata da Iron Galaxy e PlayStation PC lo scorso mese. Infine, una piccola chicca: grazie a queste mod, definite dallo stesso utente “Beyond all Limits”, il titolo riesce a raggiungere la straordinaria risoluzione in 8K. Chiaramente c’è un rovescio della medaglia ed è ovviamente da ritrovarsi nei componenti utilizzati. Per far girare Uncharted 4 con questo livello di dettaglio è necessaria, per esempio, una GPU RTX 4090. Non proprio la soluzione più economica. Insomma, bellissimo sì, ma chiaramente non per tutti.

Come accennavamo poco sopra, Uncharted 4 su PC è arrivato lo scorso mese. La sua uscita include anche l’espansione stand alone, L’Eredità dei Ladri. PlayStation non ha però terminato con le uscite su PC: il prossimo gioco ad arrivare su Steam ed Epic Games sarà (salvo sorprese) Returnal. Manca solamente l’annuncio ufficiale, ma oramai dovrebbe arrivare davvero a breve.