Control: nuovi dettagli sulla trama nel nuovo trailer

Control, il nuovo gioco di Remedy Entertainment, è sempre più vicino: ora, è stato reso disponibile il nuovo trailer che ci permette di scoprire nuovi...

Manca sempre meno all’arrivo sulle nostre macchine da gioco di Control, la nuova opera di Remedy Entertaiment, che di certo già conoscerete grazie a titoli del calibro di Max Payne, Alan Wake e Quantum Break. Ieri abbiamo avuto modo di vedere il trailer dedicato all’evoluzione dei poteri e dell’arma in dotazione alla protagonista. Oggi, invece, è il turno di un filmato dedicato alla componente narrativa di Control.

Come potete vedere e sentire nel trailer qui sotto, all’interno di Control potremo incontrare vari alleati che guideranno Jesse, la protagonista, all’interno del suo viaggio nella Oldest House. Insieme a loro potremo scoprire come fermare l’entità che imperversa all’interno della sede del Federal Bureau of Control, svelandone i segreti e, al tempo stesso, facendo luce sul passato della donna.

Jesse Faden è diventata la direttrice del Federal Bureau of Control da poco, ma fin da giovane ha avuto contatti con vari eventi paranormali. Lei stessa è dotata di poteri telecinetici che le permettono di controllare gli oggetti attorno a lei, sfruttandoli come scudi e armi improvvisate. Dovremo combinare tali poteri con l’arma trasformabile che avremo in dotazione, così da eliminare gli avversari in modo sempre più spettacolare ed efficacie. Inoltre, ottenendo nuove capacità potremo accedere ad aree precedentemente a noi precluse, in stile metroidvania.

Control sarà disponibile a partire dal 27 agosto 2019 su PlayStation 4, Xbox One e PC. Diteci, cosa ne pensate di quanto annunciato sul gioco fino a questo momento? Siete incuriositi dall’opera di Remedy Entertainment, oppure avete ancora dei dubbi?