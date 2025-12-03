Se cercate un controller wireless per Nintendo Switch che unisca qualità e convenienza, il GXTrust 1246W Muta è in offerta su Amazon a 23,69€ invece di 29,99€. Questo gamepad vi garantisce 15 ore di autonomia, connessione Bluetooth e tutte le funzionalità che desiderate: vibrazione dual shock, sensore di movimento, pulsante turbo e screenshot. Approfittate dello sconto del 21% su Amazon e portate a casa un controller compatibile con Switch, Switch OLED e Switch Lite!

GXTrust Muta, chi dovrebbe acquistarlo?

Il GXTrust 1246W Muta è ideale per tutti i possessori di Nintendo Switch, Switch OLED e Switch Lite che desiderano un'esperienza di gioco più confortevole e professionale rispetto ai Joy-Con standard. Vi conquisterà se cercate sessioni di gioco prolungate senza il fastidio di controller troppo piccoli o poco ergonomici, grazie alla sua batteria che garantisce fino a 15 ore di autonomia ininterrotta. È perfetto per chi ama giocare in modalità wireless ma vuole anche la sicurezza di un cavo Play & Charge incluso, offrendo massima versatilità d'uso in ogni situazione.

Questo controller soddisfa le esigenze dei gamer competitivi grazie al pulsante turbo fire che permette di eseguire azioni rapidissime, mentre la vibrazione dual shock e il sensore di movimento vi immergeranno completamente nei vostri titoli preferiti. Con uno sconto del 21% a soli €23,69, rappresenta un investimento eccellente per chi vuole migliorare la propria postazione da gioco senza spendere una fortuna. Il layout completo dei pulsanti, inclusi quelli per screenshot, lo rende ideale anche per content creator e streamer che necessitano di funzionalità aggiuntive per catturare i momenti migliori delle loro partite.

Il GXTrust 1246W Muta Controller è un gamepad wireless progettato specificamente per Nintendo Switch, Switch OLED e Switch Lite. Vi offre la libertà di giocare via Bluetooth o con cavo, garantendo 15 ore di autonomia con una sola ricarica. Dotato di vibrazione dual shock e sensore di movimento, il controller dispone di un layout completo con pulsanti aggiuntivi per screenshot e turbo fire, assicurandovi un'esperienza di gioco immersiva e coinvolgente.

