Cookie Run: Kingdom | Personaggi migliori e potenziamenti consigliati

Cookie Run: Kingdom è un videogioco per smartphone pieno di eroi da giocare, tutti a forma di biscotto. Ogni biscotto ha il suo ruolo, la sua abilità ed il suo punto di forza ed è molto facile per questo motivo venire sopraffatti da una quantità enorme di informazioni la prima volta che si entra in contatto con il titolo.

L’avventura di Cookie Run: Kingdom prevede che il giocatore metta insieme una squadra di cinque diversi biscotti per attraversare i vari dungeon che compongono l’esperienza di gioco: ma quali scegliere e quali potenziare? A queste domande rispondiamo noi in questa guida! Scoprite quindi la lista completa dei cookie e quali sono i personaggi migliori da potenziare per proseguire nel gioco.

Cookie Run: Kingdom | Tutti i Cookie

Ecco tutti i cookie disponibili all’interno del gioco:

La lista è suddivisa nel seguente modo: rarità | nome del cookie | tipologia di cookie | posizione

Iniziamo!

Antico | Pure Vanilla COokie | Healing | Rear

| Pure Vanilla COokie | Healing | Rear Antico | Hollyberry Cookie | Defense | Front

| Hollyberry Cookie | Defense | Front Comune | Gingerbrave | Charge | Front

Comune | Muscle Cookie | Charge | Front

Comune | Strawberry Cookie | Defense | Front

Comune | Wizard Cookie | Magic | Middle

Comune | Beet Cookie | Ranged | Rear

Comune | Ninja Cookie | Ambush | Rear

Comune | Angel Cookie | Healing | Rear

Epico | Werewolf Cookie | Charge | Front

Epico | Dark Choco Cookie Dark | Charge | Front

Epico | Purple Yam Cookie | Charge | Front

Epico | Kumiho Cookie | Charge | Front

Epico | Red Velvet Cookie | Charge | Front

Epico | Raspberry Cookie | Charge | Front

Epico | Mala Sauce Cookie | Charge | Front

Epico | Milk Cookie | Defense | Front

Epico | Madeleine Cookie | Defense | Front

Epico | Strawberry Crepe Cookie | Defense | Front

Epico | Moon Rabbit Cookie | Defense | Front

Epico | Snow Sugar Cookie | Defense | Middle

Epico | Espresso Cookie | Magic | Middle

Epico | Licorice Cookie | Magic | Middle

Epico | Latte Cookie | Magic | Middle

Epico | Mango Cookie | Magic | Middle

Epico | Squid Ink Cookie | Magic | Middle

Epico | Rye Cookie | Ranged | Rear

Epico | Tiger Lily Cookie | Ranged | Rear

Epico | Pastry Cookie | Ranged | Rear

Epico | Twizzly Gummy Cookie | Ranged | Rear

Epico | Chili Pepper Cookie | Ambush | Middle

Epico | Vampire Cookie | Ambush | Rear

Epico | Black Raisin Cookie | Ambush | Middle

Epico | Sorbet Shark Cookie | Ambush | Middle

Epico | Poison Muishroom | Bomber | Middle

Epico | Mint Choco Cookie | Support | Rear

Epico | Pomegranate Cookie | Support | Rear

Epico | Almond Cookie | Support | Rear

Epico | Cream Puff Cookie | Support | Rear

Epico | Fig Cookie | Support | Middle

Epico | Lilac Cookie | Support | Middle

Epico | Parfait Cookie | Support | Rear

Epico| Herb Cookie | Healing | Rear

Epico | Sparkling Cookie | Healing | Rear

Epico | Pumpkin Pie Cookie | Magic | Middle

Epico | Cotton Cookie | Support | Rear

Epico | Cocoa Cookie | Defense | Front

Leggendario | Sea Fairy Cookie | Bomber | Middle

| Sea Fairy Cookie | Bomber | Middle Leggendario | Frost Queen Cookie | Magic Middle

| Frost Queen Cookie | Magic Middle Raro | Princess Cookie | Charge | Front

Raro | Avocado Cookie | Defense | Front

Raro | Knight Cookie | Defense | Front

Raro | Blackberry Cookie | Magic | Rear

Raro | Devil Cookie | Magic | Middle

Raro | Adventurer Cookie | Ambush | Middle

Raro | Pancake Cookie | Ambush | Rear

Raro | Cherry Cookie | Bomber | Rear

Raro | Alchemist Cookie | Bomber | Middle

Raro | Gumball Cookie | Bomber | Rear

Raro | Carrot Cookie | Support | Middle

Raro | Clover Cookie | Support | Rear

Raro | Onion Cookie | Support | Middle

Raro | Custard Cookie III | Healing | Rear

Speciale | Sonic Cookie | Ambush | Rear

| Sonic Cookie | Ambush | Rear Speciale | Tails Cookie | Ambush | Rear

Cookie Run: Kingdom | Guida ai personaggi migliori

Ecco i migliori biscotti su cui investire tempo e risorse all’interno di Cookie Run: Kingdom

Almond Cookie

Almond Cookie, pardon, il detective Almond Cookie è un ottimo Support che sta perfettamente in posizione Rear. Con la sua abilità è in grado di bloccare un nemico e di diffondere i danni inflitti al primo ad altri nemici. Almond Cookie è un perfetto sostituto per chiunque non abbia abilità AOE da sfruttare per diminuire rapidamente il numero di nemici a schermo.

Black Raisin Cookie

Black Raisin Cookie invece è un ottimo cookie da Ambush che si comporta perfettamente in posizione Middle. La sua abilità è quella di far grandi danni ad area ai nemici nella zona frontale della composizione avversaria.

Dark Choco Cookie

Dark Choco Prince è uno dei personaggi Charge più forti tra quelli presenti in Cookie Run Kingdom ed è perfetto per essere in posizione Front. La sua abilità infligge danno AOE ed è anche in grado di diminuire la difesa dei nemici che toccam rendendola l’abilità perfetta per dare inizio ad un combattimento prima di usare le abilità degli altri eroi.

Herb Cookie

Herb Cookie è un Healer perfetto per stare in posizione Rear. La sua abilità è una cura che ha effetto in base ad una percentuale fissa della statistica attacco dell’eroe ed è un’abilità che perdura nel tempo e rimuove anche i debuff, lo strumento perfetto per cacciarsi fuori dai guai.

Latte Cookie

Latte Cookie è un personaggio Magic perfetto che si trova perfettamente a suo agio in posizione Middle. La sua abilità permette al giocatore di creare un cerchio di fronte a sé in cui infliggere un grande quantitativo di danni iniziali ed un minore ma continuato quantitativo di danni poi, nel frattempo infliggendo anche lo status silenzio ai nemici.

Moon Rabbit Cookie

Moon Rabbit Cookie è un biscotto Defense che si trova a suo perfetto agio in posizione Front. La sua abilità infligge danno agli avversari assegnando loro un segnalino torta di riso. L’effetto del segnalino torta di riso è molto interessante perché, se un nemico viene eliminato con tale segnalino sopra, allora l’abilità sarà anche in grado di curare il gruppo del giocatore.

Parfait Cookie

Parfait Cookie, con il suo colore rosato, è un Support niente male che trova il suo luogo d’essere in posizione Rear. La sua abilità è una cura che dura nel tempo, offre difesa dai debuff e aumenta progressivamente la difesa del gruppo di eroi del giocare.

Raspberry Cookie

Raspberry Cookie è un biscotto ruolo Charge che è perfetto in posizione Front. La sua abilità bersaglia automaticamente il nemico con l’attacco più elevato ed infligge esso un grande numero di danni, oltre che maledirlo con un debuff all’attacco stesso. Questo cookie è perfetto se si ha problemi con un boss specifico all’interno di un dungeon.

Sorbet Shark Cookie

Sorbet Shark Cookie è un biscotto ruolo Ambush che si trova a suo agio in posizione Middle. Il suo obbiettivo è quello di infliggere danno AOE ed infliggere un quantitativo di danni extra all’avversario con il maggior quantitativo di salute. Questa abilità è particolarmente interessante perché ignora ogni tipo di resistenza e difesa, infliggendo danno puro a patto che l’avversario sia un biscotto. In PVP questo eroe è particolarmente forte.

Strawberry Crepe Cookie

Strawberry Crepe Cookie è un biscotto con ruolo Defense da mettere in posizione Front per proteggere il resto del gruppo. L’abilità di questo eroe infligge grande quantità di danno AOE agli avversari offrendo all’eroe con il minor numero di HP nel gruppo un bonus di resistenza ai danni; proprio come Sorbet Shark Cookie anche questo eroe è piuttosto utilizzato in PVP.

Vampire Cookie

Vampire Cookie è un biscotto con ruolo Ambush che si gioca prevalentemente in posizione Rear. La sua abilità infligge moltissimo danno al nemico più lontano, facendo rigenerare i punti salute del nostro vampiro. Questo cookie è particolarmente efficace contro i boss con molti punti vita.