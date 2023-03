Se siete dei videogiocatori, sapete quanto sia importante costruire il proprio set-up con degli articoli di qualità, che non solo migliorino le prestazioni ma che anche rendano le sessioni di gioco il più comode possibili. Ebbene, fino al 20 marzo nella sezione di Yeppon dedicata a Cooler Master non solo troverete tantissimi articoli con cui far fare un salto di livello alla vostra postazione, ma sono anche scontati fino al 40%!

Cooler Master è uno dei brand leader nel settore del gaming: trovare degli articoli a prezzi così bassi è un’occasione più unica che rara, quindi non possiamo che consigliarvi di approfittarne il prima possibile. Il catalogo è talmente vasto che troverete sicuramente qualcosa che fa al caso vostro, che si tratti di una sedia da gaming, di una tastiera, di un mouse o persino di un case.

Tra gli articoli più interessanti vi è senza dubbio la sedia da gaming Cool Master Caliber R1, disponibile a soli 189,99€ invece di 249,99€. Dotata di braccioli regolabili, cuscini per supporto lombare e per il collo, vi assicurerà il massimo comfort durante le sessioni di gaming. Inoltre, il rivestimento in pelle sintetica traspirante non solo la rende elegante all’aspetto, ma vi permetterà di non sudare a contatto col tessuto nei mesi estivi.

Se siete alla ricerca di un mouse vi consigliamo invece l’MM731, scontato ad appena 59,99€ anziché 99,99€. Si tratta di un mouse da gaming wireless che vi consentirà di ottenere delle prestazioni incredibili durante le partite competitive grazie al sensore ottico fino a 19.000 DPI e al peso di appena 59 grammi. Inoltre, gli switch di Cooler Master hanno una durata garantita di 70 milioni di click, rendendo la periferica estremamente duratura.

Ovviamente vi abbiamo riportato solo alcuni esempi dei tantissimi articoli Cooler Master in sconto su Yeppon, quindi vi invitiamo a consultare la pagina dedicata per scoprire il catalogo intero. Il nostro consiglio è quello di inserire nel carrello ciò che vi interessa il prima possibile, dato che le offerte dureranno solo fino al 20 marzo.

