BitSummit The 8th Bit: l’evento videoludico è stato rinviato a causa del Coronavirus

Alla lunga lista delle manifestazioni rinviate a causa del Coronavirus, si aggiunge la conferma dell’annullamento del più grande evento pubblico dedicato agli indie giapponesi, il BitSummit The 8th Bit. Si tratta dell’ottava edizione del più grande show a base indie che si tiene nella città di Kyoto. Un evento forse poco conosciuto, ma dal quale sono arrivati titoli molto interessanti e di una certa influenza per il panorama indie mondiale. L’annullamento è stato confermato tramite un tweet dello stesso account ufficiale dell’evento.

Ricordiamo che la minaccia rappresentata dal Coronavirus sta costringendo molte aziende a rinviare il lancio di nuovi prodotti, ma soprattutto a cancellare le loro partecipazioni ad eventi pubblici, bloccando di conseguenza alcune manifestazioni che si tengono ogni anno in svariate parti del mondo. Un banale esempio può essere rappresentato dal rinvio in estate della GDC (Game Developers Conference) e da quello dell’E3 2020.

Important information concerning BitSummit The 8th Bit pic.twitter.com/QTWyuvUcn1 — BitSummit 🐙 May 9 -10 (@BitSummit) March 11, 2020

Il Coronavirus sta bloccando un evento dopo l'altro

Nel messaggio pubblicato dal team organizzativo giapponese si legge che “a causa delle crescenti preoccupazioni riguardanti l’epidemia di coronavirus (COVID-19), siamo molto tristi di annunciarvi che lo show non si terrà più il 9 e il 10 maggio come previsto, poiché la diffusione del virus non da alcun alcun segnale di rallentamento“. Successivamente si legge ancora: “Vorremmo scusarci con i nostri partner, sostenitori, espositori e visitatori di vecchia data per questo inconveniente. La sicurezza dei nostri visitatori e partecipanti è la nostra prima preoccupazione, abbiamo preso questa difficile decisione per evitare che il virus si diffonda maggiormente”.

Attualmente non abbiamo altri dettagli sulla nuova data dell’evento, dato che a questo punto la situazione è tutta in divenire. Alcune voci suggeriscono il rinvio direttamente al prossimo anno anche se nel comunicato si legge che a breve verranno rilasciate maggiori informazioni sui prossimi piani del team organizzativo.