Coronavirus, Olimpiadi bloccate ma l’Intel World Open continua

Quest’anno, in concomitanza alle Olimpiadi di Tokyo 2020, doveva tenersi anche un altro evento importantissimo per il mondo degli eSports, stiamo parlando dell’Intel World Open. Gli organizzatori stanno infatti pensando di spostare l’evento completamente online, cosi come hanno fatto tante organizzazioni durante questo periodo di emergenza da Coronavirus. Il portavoce di Intel ha lasciato alcune dichiarazioni sulla questione.

“Dato che stiamo affrontando una situazione globale senza precedenti, Intel rimane impegnata a dare priorità alla salute e al benessere non solo dei nostri dipendenti e clienti e delle loro famiglie, ma di tutti coloro che fanno parte dei Giochi olimpici di Tokyo 2020 e della community dell’Intel World Open. Continueremo a monitorare la situazione e forniremo gli aggiornamenti il ​​più rapidamente possibile. Sebbene dovremo apportare modifiche per garantire la sicurezza di tutti, ci impegneremo a dare vita all’Intel World Open”.

La competizione prevedeva tornei di Street Fighter V e Rocket League ma a questo punto, i team qualificati non voleranno in Giappone per competersi il montepremi da 250.000 dollari messo in palio da Intel. Anche questo torneo quindi, entra nel mirino dell’emergenza Coronavirus. Sono sempre di più gli eventi che prendono decisioni di questo tipo, sopratutto nell’ultimo mese, la Overwatch League ad esempio, è stata completamente bloccata e i match non verranno giocati neanche online.

Ancora non sappiamo quali saranno i danni sull’eSports che questo Coronavirus porterà con se, siamo però fiduciosi che questo periodo possa anche permettere a molte società di fare anche passi importanti. Un esempio può essere quello che sta avvenendo in Italia con la eSerie A: molte squadre stanno infatti approfittando di questo periodo di fermo presentando i propri giocatori che entreranno a capofitto nel torneo virtuale. Speriamo che la situazione migliori presto e che potremmo finalmente tornare a tifare per le nostre squadre preferite prima del tempo.