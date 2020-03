Coronavirus, sospesi tutti gli eventi EA dal vivo

Sono giorni concitati per tutti gli eventi, di qualunque genere essi siano, spostamenti e cancellazioni, l’emergenza Coronavirus si sta portando con se una tempesta di grandi eventi. Oltre alle manifestazioni che interessavano tutto il settore videoludico, come E3 e Gamescom, anche gli eventi eSports stanno subendo l’effetto emergenza. L’ultima azienda a comunicare che i suoi tornei sarebbero stati spostati a data da destinarsi è stata EA che proprio in questi giorni, dopo aver diramato un comunicato stampa, ha deciso di rinviare tutti gli eventi competitivi dal vivo.

I titoli interessati sono Apex Legends, FIFA e NFL. Ecco un estratto del comunicato stesso: “Questo è un momento senza precedenti. Con così tanti cambiamenti in atto in tutto il mondo per limitare la diffusione del Coronavirus, stiamo ora annunciando che stiamo sospendendo tutti gli eventi dal vivo per le serie di giochi competitivi di EA, tra cui Apex Legends Global Series, EA SPORTS FIFA 20 Global Series, FIFA Online 4 Live Events e Madden NFL 20 Championship Series”.

“La nostra priorità è tutelare i nostri concorrenti, i nostri dipendenti, i dipendenti dei nostri partner e le nostre comunità. Mentre continuiamo a monitorare la situazione riguardo al Coronavirus e riceviamo una guida aggiornata dai funzionari sanitari di tutto il mondo, useremo questo tempo per determinare i prossimi passi per andare avanti con tutti gli eventi live e le trasmissioni online dei giochi competitivi di EA.” L’azienda americana sembra essere davvero dispiaciuta di dover cancellare gli eventi, cosi come per altri promotori degli eSports, ma come detto nel comunicato, la salute viene prima di tutto.

Magari in questo momento già si sta pensando ad altre soluzioni per arginare il problema, gli eSports a differenza degli altri sport, hanno l’occasione di poter essere trasmessi anche in altri modi e sopratutto giocati completamente online. Speriamo comunque che la situazione riesca a risolversi in tempi stretti e che tutto possa tonare alla normalità, cosi da poter tifare la nostra squadra preferita direttamente agli eventi dedicati e non dietro a uno schermo.