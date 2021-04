Crash Bandicoot On the Run! Guadagni fuori di testa in una settimana

Crash Bandicoot, l’icona Naughty Dog nata sulla prima PlayStation è tornata dopo anni di assenza. Dopo aver testato il terreno con la N’Sane Trilogy, il folle Bandicoot roteante è tornato protagonista di un grande nuovo titolo, ma facciamo anche due. Oltre al quarto capitolo principale della saga, uscito lo scorso ottobre, Crash è stato protagonista anche di un nuovo gioco uscito sui dispositivi mobile che è già un successo.

Durante la sua prima settimana di lancio, il recente Crash Bandicoot On the Run ha già fatto segnare dei guadagni da capogiro. Il titolo mobile, disponibile sia su dispositivi iOS che Android, si basa sul classico concetto free-to-play con la possibilità di effettuare vari tipi di acquisti in-game. A quanto pare ai giocatori sta piacendo particolarmente questa nuova incarnazione più particolare del brand, tanto che i guadagni ottenuti dal gioco nella sua prima settimana di rilascio sono stati pari ad oltre 600.000 Dollari.

A conferme questi dati è stato un recente report pubblicato dalla redazione di Sensor Tower, la quale ci rende noto che Crash Bandicoot On the Run, in data 14 aprile 2021 ha totalizzato la bellezza di 37.5 milioni di download complessivi. Cifre molto convincenti che dimostrano come il titolo mobile sviluppato da King sia riuscito a cogliere in pieno sul pubblico di appassionati, i quali, a quanto pare, non vedevano davvero l’ora di poter tornare a vestire i panni del folle Bandicoot arancione.

Dati davvero importanti quelli fatti segnare dalla nuova iterazione di Crash Bandicoot che, anche con il quarto capitolo principale uscito lo scorso ottobre, ha incontrato il favore sia del pubblico che della critica, riportando in vita un genere di platform che mancava come il pane all’interno del mercato videoludico.