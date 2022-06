Cuphead: The Delicious Last Course di Studio MDHR apparirà al Summer Game Fest che si terrà durante la prossima settimana. Il DLC è stato annunciato sull’account Twitter dell’evento con un tweet che, tra le altre cose, riporta anche la data di uscita ufficiale. L’annuncio, inoltre, riporta un breve video di presentazione nel quale sono presenti solo un paio di animazioni che non mostrano immagini di gioco.

Annunciato nel lontano 2018, The Delicious Last Course vede Cuphead, Mugman e il personaggio giocabile Ms. Chalice che si avventurano a Inkwell Isle. Incaricati di aiutare lo chef Baker, devono affrontare nuovi boss e altre sfide. Saranno disponibili anche nuove armi e ciondoli per mescolare le cose. Anche la signora Chalice ha le sue mosse uniche ed è giocabile nel gioco base una volta sbloccata all’interno del DLC.

Cuphead: The Delicious Last Course ha subito numerosi ritardi nel corso degli anni, ma sembra sulla buona strada per il rilascio a fine mese. La pandemia e le difficoltà di questi ultimi anni hanno penalizzato il titolo così come accaduto con altri giochi. Durante questi anni, tuttavia, il gioco è stato apprezzato a tal punto da diventare anche una serie animata su Netflix.

