Cyberpunk 2077: 4K confermato per Xbox One X, l’installazione su PS4 richiederà tantissimi GB

Cyberpunk 2077 sarà giocabile in 4K su Xbox One X. La versione PS4, inoltre, richiederà un numero enorme di GB per l'istallazione. Ecco i dettagli.

Cyberpunk 2077, uno dei giochi più attesi di questi ultimi mesi, può attualmente essere preordinato su PlayStation Store e Microsoft Store. Questo ci ha permesso di scoprire qualche dettaglio extra, come ad esempio lo spazio richiesto per l’istallazione. La versione PlayStation 4 di Cyberpunk 2077 richiederà almeno 80 GB, ovvero 13 in più del già mastodontico Days Gone. Questo, ovviamente, non è un valore da considerare definitivo, visto che potrebbero esserci cambiamenti in corso d’opera; inoltre, non tiene conto di possibili patch D1 che aumenterebbero ancora di più il conteggio.

Non sappiamo quanto peserà su Xbox One, ma è probabile che non si differenzi di molto. Sappiamo però che la versione Xbox One X potrà contare sul 4K. La qualità grafica del gioco sempre notevole, per quanto visto fino a questo momento, ma ovviamente potremo giudicare solo a opera conclusa. Inoltre, per ora è stata mostrata solo la versione PC, con un hardware di tutto rispetto alle spalle: comprensibile, ma questo ci impedisce di capire come sarà su PS4 e Xbox One.

Durante l’E3 2019 il gioco è stato mostrato ai presenti, ma non sono stati condivisi filmati di gameplay: sappiamo già che dovremo attendere il Pax West 2019 di Seattle. Vi abbiamo però parlato di quanto mostrato nella nostra anteprima:

“Cyberpunk non inventa nulla, ma eleva a perfezione tutti gli elementi classici dei GDR. Ambiente di gioco, gameplay, storia, caratterizzazione, possibilità di scelta, comparto artistico. Tutto sembra viaggiare su livelli mai raggiunti prima, e mai come in questo caso posso dire di esser stato folgorato da quello che ho visto.

Cyberpunk 2077 arriverà ad aprile 2020, data nella quale CD Projekt, dopo The Witcher 3, potrebbe lasciare un’altra impronta indelebile nell’industria dei videogiochi. Staremo a vedere, ma è indubbio che le premesse guardano tutte in quella direzione.”