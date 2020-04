Cyberpunk 2077: create il vostro case per PC a tema, ecco il contest a premi di CD Projekt

CD Projekt RED, team sviluppatore di The Witcher 3 Wild Hunt e del venture Cyberpunk 2077, hanno annunciato un’interessante iniziativa: un nuovo concorso a tema chiamato “Cyber-up Your PC”. Di cosa si tratta? Come forse avrete intuito dal solo nome, gli sviluppatori ci chiedono di disegnare un case per PC ispirato a Cyberpunk 2077. Ovviamente si tratta di un concorso a premi; vediamo però di capire come funziona.

Dovete inviare la vostra creazione tramite il form dedicato entro il 17 maggio 2020, 15.00 ora italiana. Le proposte verranno valutate in base a vari fattori, come: fattibilità, creatività e fedeltà allo stile di Cyberpunk 2077. Una giuria di esperti selezionerà le cinque opere migliori tra quelle valide e annuncerà tali finalisti il 29 maggio 2020. A quel punto, i cinque case per PC selezionati verranno effettivamente creati da dei professionisti e sarà selezionato un vincitore assoluto durante la finale che avrà luogo il 17 e 18 luglio.

cyberpunk 2077

I vincitori otterranno accessori da gaming di alto livello per PC, sponsorizzati da Alienware, NVIDIA, e SteelSeries. Il vincitore assoluto, invece, otterrà un premio speciale durante la finale dal vivo. Se volete quindi mettervi alla prova e inviare la vostra creazione, non dovete far altro che raggiungere il sito ufficiale, dove troverete il form . Vi basterà clickare su “Invia Materiale” per accedere alla sezione corretta.

Fate attenzione ai dettagli: dovete ad esempio fare in modo che il progetto includa del materiale riciclato, dovete inserire loghi o stili specifici del gioco (potete trovare i materiale al precedente link) e dovete fare in modo di esprimere la diseguaglianza socio-economica tra la popolazione ricca e quella povera di Cyberpunk 2077.

Si tratta, come potete capire leggendo le richieste, di un progetto di alto livello e siamo certi che i case per PC finalisti saranno di qualità incredibile.