Cyberpunk 2077: leak svela l’esistenza di un controller Xbox One a tema

Un utente Reddit ha scoperto che un rivenditore Sud Africano ha messo in vendita un nuovo controller Xbox One in versione Cyberpunk 2077. Il sito internet si riferisce al prodotto con la seguente nomenclatura: “Microsoft – Xbox One Wireless Controller – Cyberpunk 2077 Limited Edition (Xbox One/Windows 10)”. Purtroppo non sono state caricate immagini e non abbiamo quindi modo di sapere quale sia l’aspetto del controller.

Il sito di cui parliamo è Raru ed è un rivenditore noto in Africa, quindi è probabile che non si tratti di un falso. Probabilmente la pagina è stata creata in anticipo per errore. Non è inoltre sorprendente che Xbox One e Cyberpunk 2077 propongano un controller a tema: Microsoft in questa generazione è stata molto attiva sotto questo punto di vista, permettendo agli utenti di crearsi anche il proprio controller personale, definendo colori e vari dettagli.

La descrizione del prodotto lascia intendere che si tratti di un normalissimo controller Xbox One, con una colorazione dedicata. È anche possibile che il controller faccia parte di una versione speciale di Xbox One a tema Cyberpunk 2077. Attualmente non ci sono prodotti simili dedicati a PlayStation 4.

Non si tratta ovviamente di un annuncio ufficiale, ma è possibile che scopriremo qualcosa a riguardo nelle prossime settimane. Vi ricordiamo che il gioco sarebbe dovuto arrivare questa primavera, ma è stato rimandato al 17 settembre 2020. Secondo alcune voci di corridoio, il team di sviluppo di CD Projekt RED ha dovuto rimandare il gioco a causa di problemi prestazionali con la versione per console base (PS4 e Xbox One).

In attesa di nuove informazioni, potete leggere la nostra più recente anteprima del gioco.