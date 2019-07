Cyberpunk 2077: creato un demake rétro, ecco il video

Cyberpunk 2077 si trasforma e ottiene uno stile rétro. Ecco il video di un demake in sviluppo attraverso Dreams, il sandbox creativo di MediaMolecule.

Uno dei giochi più attesi del momento è Cyberpunk 2077, il gioco di ruolo di CD Projekt RED che ci porterà a Night City, città futuristica nella quale interpreteremo V, un personaggio da noi creato liberamente. L’attesa, purtroppo, è ancora lunga e i fan faticano a resistere: tutti vogliono mettere le mani sul gioco. Un appassionato ha quindi deciso di adoperarsi per creare una versione demake dell’opera polacca tramite Dreams, il sandbox creativo di Media Molecule, attualmente disponibile in versione accesso anticipato.

Questo demake non è ancora pronto e non può essere giocato, ma il creatore, Bearly Regal, ha pubblicato un mini-tour tramite il proprio canale YouTube. Regal è già noto per i suoi remake e demake realizzati sfruttando strumenti non professionali come Minecraft, Lego Worlds e, recentemente, Dreams. Ecco a voi il video.

Questo demake si basa sulla presentazione dell’E3 2018: la qualità è già ora notevole, anche se nella seconda parte, ovvero quella ambientata nelle strade di Night City, mancano ancora tantissimi elementi (ma non Keanu Reeves, ovviamente).

Diteci, cosa ne pensate di questa opera? Dreams si sta rivelando uno strumento di creazione di notevole qualità: molti amatori hanno dato prova di poter realizzare livelli nient’affatto male. Voi quale gioco vorreste vedere ricreato in Dreams?