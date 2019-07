Cyberpunk 2077: Keanu Reeves non è l’unico grande attore del gioco?

Cyberpunk 2077 proporrà altri attori come Keanu Revees all'interno del gioco? Secondo alcune dichiarazioni, potrebbe essere veramente così.

Cyberpunk 2077 ha spopolato durante l’E3 2019 per vari motivi, in primi per le potenzialità del titolo e per la fiducia riposta in CD Projekt RED, ma anche perché sul palco è apparsa una vera icona di Hollywood: Keanu Reeves. Tutti ricordiamo il momento del “Sei mozzafiato” e la presentazione del personaggio interpretato da Reeves nel gioco. La domanda quindi è: ci saranno altre sorprese di questo tipo?

La risposta è arrivata da Alvin Liu, portavoce di CD Projekt RED. Vediamo le sue parole, in traduzione: “Dirò solo che CDPR è una compagnia di videogame, prima di tutto, ed è importante che l’attore o l’attrice siano adeguati al nostro lavoro. Se fosse una celebrità a caso che non ha alcun legame con il franchise, come Britney Spears, non coglieremmo tale possibilità. Dal nostro punto di vista, l’obbiettivo è avere qualcuno che si leghi al brand, non cercare di raggiungere una audience diversa da quella dei videogiocatori.”

L’intervistatore ha però insistito e ha chiesto esplicitamente se Reeves fosse l’unica star di Hollywood inclusa nel cast. Liu ha quindi replicato: “Uh… Non posso parlarne! Dovrete aspettare un po’ e scoprirlo da soli!”

Un commento di questo tipo non può non farci pensare che la possibilità sia più che possibile. Va fatto notare che in una precedente intervista, il Senior Level Designer Miles Tost aveva affermato che Reeves era stato l’unico attore preso in considerazione: certo, se si vuole sorprendere gli appassionati, è necessario raccontare qualche bugia. Le parole di Liu, inoltre, fanno intendere che qualcosa da scoprire ci sia. Diteci, quali attori e attrici vi piacerebbe vedere all’interno di Cyberpunk 2077?

