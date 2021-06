Cyberpunk 2077 è ufficialmente tornato sul PS Store!

È stato uno dei casi videoludici più chiacchierati di inizio 2021, ma finalmente dopo diversi mesi di assenza i possessori di una console PlayStation 4 o PlayStation 5 possono nuovamente acquistare la propria copia digitale di Cyberpunk 2077. Ritirato dallo store Sony poco dopo l’uscita a causa di tutte le problematiche, ora uno dei giochi più discussi degli ultimi anni riprende il suo posto all’interno del PlayStation Store, dove i giocatori potranno ottenerlo ad un prezzo scontato.

Il ritorno di Cyberpunk 1077 sul PS Store era nell’aria da più di qualche giorno. Diversi utenti avevano segnalato la presenza del titolo targato CD Projekt RED all’interno del database dello stesso store Sony, e menzionato la possibilità di re-inserire il gioco nella propria lista dei desideri. Ora, l’ufficialità è arrivata tramite un nuovo post pubblicato sull’account Twitter ufficiale di PlayStation, dove viene confermato che il titolo open world cyberpunk è finalmente acquistabile di nuovo.

Oltre a questo annuncio, il tweet ricorda come la versione PlayStation 4 di Cyberpunk 2077 sta venendo tutt’ora corretta e stabilizzata al meglio dal team di sviluppo, e nei prossimi mesi arriveranno altre patch correttive. In conclusione, Sony consiglia che per i giocatori PlayStation che vogliono ottenere la migliore esperienza possibile al momento dal titolo, dovranno puntare sul giocare al tanto chiacchierato gioco o su una console PlayStation 4 Pro o su una più recente PlayStation 5.

Cyberpunk 2077 is now available at PlayStation Store. Work on the PS4 version continues, with fixes and updates to be released throughout the year: https://t.co/XWCfOEQrLS For the best experience on PlayStation, playing on PS4 Pro or PS5 consoles is recommended.

