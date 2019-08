Cyberpunk 2077, Gamescom 2019: confermata l’uscita anche su Google Stadia

Durante lo Stadia Connect attualmente in corso durante la Gamescom 2019 è stato annunciato Cyberpunk 2077 anche per Google Stadia.

Durante la Gamescom 2019 c’è stato spazio anche per un evento dedicato interamente a Google Stadia, ossia Stadia Connect. In tale palcoscenico è stato inoltre annunciato che uno dei titoli più attesi dell’intero panorama videoludico è in arrivo anche sulla soluzione di gaming in streaming di Google. Stiamo infatti parlando di Cyberpunk 2077.

L’ultima opera di CD Projekt RED sbarcherà quindi molto sorprendentemente anche su Google Stadia e rappresenta un vero e proprio colpo da 90 per la piattaforma del colosso americano, che è riuscita ad aggiudicarsi uno dei titoli più interessanti del prossimo anno.

Per l’occasione sono stati inoltre rilasciati due video distinti, uno per celebrare l’uscita su Stadia del titolo e un dev diary contenente dei brevi ma interessanti messaggi da parte del team di sviluppo dietro Cyberpunk 2077.

Dei filmati veramente interessanti, che ci permettono di conoscere qualcosa di più del celebre e promettente titolo. Potete trovarli comodamente entrambi nel corpo di questa notizia.

Che ne pensate di questa notizia, vi aspettavate l’attesissimo titolo di CD Projekt RED anche su Google Stadia? Giocherete a Cyberpunk 2077 su una console tradizionale, su PC o vi butterete invece sulla soluzione di gaming in streaming di Google?

Raccontateci i vostri piani a riguardo direttamente nei commenti!