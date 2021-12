Cyberpunk 2077 ha ancora molti problemi: uno di questi è stato risolto dai giocatori

È ormai passato un anno interno dal lancio di Cyberpunk 2077, e i ragazzi di CD Projekt RED sono ancora impegnati nel sistemare i molteplici problemi che si sono presentati al day one del gioco. Da uno dei giochi più attesi della generazione ci aspettavamo tutti qualcosa di più, e di recente sono proprio gli stessi giocatori, rimasti affezionati al titolo, ad aver sistemato alcune delle problematiche più fastidiose del gioco.

Ad essersi rimboccato le maniche è stato il modder conosciuto online con il nickname ‘anygoodname’, il quale ha rilasciato una mod che va a fermare gli attacchi non provocati dal giocatore. Questa mod va a corregge quei bug che causano falsi trigger di combattimento all’interno della vasta Night City, il che significa che adesso i giocatori dovranno combattere solo se cercheranno volontariamente il confronto con nemici o NPC.

Come sottolinea anche la redazione di The Gamer, la mod in questione non rende necessariamente il gioco più semplice, lo rende solo molto più equo. Tutte le sezioni di combattimento dovrebbero essere solo quelle previste, quindi i nemici non saranno in grado di percepire la presenza del giocatore senza motivo. Oltre a questo, la mod risolve anche il problema della riproduzione della musica di combattimento nonostante l’assenza dei nemici nei paraggi.

Grazie alla correzione di quest’ultima problematica, inoltre, si va a correggere anche la possibilità di salvare il gioco in qualunque momento di tranquillità, dato che con la musica del combattimento attivata il gioco non permetteva ai giocatori di salvare i propri progressi.