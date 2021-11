Cyberpunk 2077 ha subito un irreale calo di prezzo

Durante questo Black Friday, Cyberpunk 2077 ha toccato il prezzo più basso di sempre, almeno negli Stati Uniti d’America. Come riportato da IGN USA, infatti, durante questa settimana ricca di sconti e di offerte, il gioco di casa CD Projekt RED si può trovare ad un prezzo decisamente abbordabile. Forse anche troppo, considerando le ore di gioco e la mole di contenuti nell’opera di stampo polacco.

Dal popolare retailer Target, Cyberpunk 2077 è ora infatti disponibili ad un prezzo completamente assurdo. Bastano infatti appena 10 Dollari per portarsi a casa il gioco di ruolo di CD Projekt RED. Non ci sarebbe niente di strano in merito, se non fosse che ovviamente il gioco è appena uscito. L’opera degli sviluppatori polacchi ha infatti avuto una lunghissima gestazione a livello di sviluppo: partito nel 2012, si è finalizzato solamente nel corso del 2018, per poi debuttare lo scorso anno. Quasi dieci anni dunque, che hanno visto il titolo essere rilasciato nel dicembre del 2020. E ora, a neanche ad un anno di distanza, si può acquistare per l’equivalente di uno o due pacchetti di sigarette.

Si tratta di una triste parabola discendente, che negli USA tocca il suo massimo ma che si fa sentire anche nel nostro paese. In Italia infatti Cyberpunk 2077 si può acquistare per circa una ventina di euro quasi tutto l’anno. I problemi che hanno portato a questa rapidissima svalutazione? Le versioni PS4 e Xbox One del gioco, che dal lancio ad oggi risultano ancora non perfettamente ottimizzate e che hanno scatenato una serie di polemiche a livello globale.

Giustificato o no, questo calo di prezzo fa comunque impressione. Cyberpunk 2077 è infatti un’opera comunque moderna, con uno standard produttivo decisamente alto. E per fare un confronto, difficilmente Red Dead Redemption 2 viene venduto a meno di una quarantina euro, pur essendo un gioco nettamente più vecchio.