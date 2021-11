Cyberpunk 2077 si prepara a varcare le porte di Xbox Game Pass?

A poco meno di un anno dal lancio, Cyberpunk 2077 potrebbe essere in dirittura d’arrivo su Xbox Game Pass e giocabile via Xbox Cloud. No, nessun errore: stando infatti ad uno degli ultimi materiali promozionali di casa Microsoft, infatti, il gioco di CD Projekt RED dovrebbe a breve raggiungere uno dei due servizi.

Andiamo con ordine: sappiamo già che c’è una partnership tra CD Projekt RED e Xbox per Cyberpunk 2077. Il re-reveal del gioco è avvenuto durante lo show dell’E3 2018 sul palco della conferenza organizzata dalla casa di Redmond e in aggiunta gli sviluppatori hanno prodotto un controller e una console (Xbox One X) a tema del gioco. Fino ad oggi però l’arrivo del titolo sul Game Pass è stata pura speculazione, ma il filmato pubblicato da ieri, che annuncia l’arrivo dei servizi cloud di Microsoft anche sulle console, contiene una breve clip del gioco.

Il filmato è disponibile poco più in basso e dopo pochi secondi è possibile in effetti intravedere V (protagonista di Cyberpunk 2077) combattere con alcuni robot. Si tratta di una scena di gameplay reale, già utilizzata da CD Projekt RED in uno dei video di gioco che è stato pubblicato poco più di un anno fa. Non sappiamo ovviamente se si tratti di un errore oppure no, ma è sicuramente strano che una scena di un gioco, tecnicamente ancora non disponibile su Xbox Game Pass, sia riuscita ad “intrufolarsi” all’interno di un video promozionale.

Molti utenti Reddit vedono l’arrivo di Cyberpunk 2077 su Xbox Game Pass decisamente possibile. Magari proprio il 10 dicembre 2021, quando il titolo compirà un anno dalla release ufficiale. Per altri invece il gioco potrebbe arrivare solamente quando sarà disponibile l’update next gen. Speculazioni, per ora, che potrebbero trovare fondamento nel corso delle prossime settimane, quindi vi invitiamo a prendere il tutto con estrema cautela: vi aggiorneremo se ci saranno ulteriori indicazioni in merito.