Cyberpunk 2077, il gioco è quasi completo

Cyberpunk 2077 si sta facendo decisamente attendere. Dopo un posticipo causato da molteplici ragioni, il titolo è pronto sbarcare su PlayStation 4, PC, Xbox One e Google Stadia il prossimo 17 settembre 2020. CD Projekt RED ha anche confermato le versioni Xbox Series X e PlayStation 5, anche se non usciranno con il day one della console stessa. Sulla console di casa Microsoft, l’ambizioso RPG sfrutterà lo smart delivery, un sistema che consentirà di ottenere la versione next-gen del titolo senza spendere nemmeno un centesimo qualora si dovesse acquistare il gioco per Xbox One. Un bel modo per spingere le vendite generali.

Negli ultimi giorni c’è stata la classica presentazione dei risultati finanziari del primo trimestre dell’anno, un momento che ha permesso all’azienda di dichiarare quanto segue: “CD Projekt RED procede con la parte finale dello sviluppo del suo RPG più grande realizzato sino ad ora: Cyberpunk 2077. Il gioco propone un vibrante e tecnologico open world, dove i giocatori vestiranno i panni di V – migrato da poco nella pericolosa Night City. Il gameplay del titolo è ispirato al gioco di ruolo Cyberpunk 2020 creato da Mike Pondsmith”.

Quindi ci siamo, Cyberpunk 2077 è nelle fasi finali del suo sviluppo e a questo punto possiamo tirare un sospiro di sollievo su eventuali ulteriori rimandi. Vi ricordiamo che il titolo è un gioco di ruolo in prima persona che ci immergerà in un mondo fantascientifico dallo stile cyberpunk.

Gli sviluppatori sono il team polacco CD Projekt RED, famosi per la saga di The Witcher. Durante l’esperienza potremo adattare diversi stili di combattimento, dallo stealth, agli scontro all’arma bianca fino ad arrivare a vere e proprie sequenze da sparatutto. La mappa sarà totalmente esplorabile sia a piedi sia grazie ai veicoli e le missioni secondarie potranno essere completate in diversi modi. Che cosa ne pensate di Cyberpunk 2077? Fatecelo sapere nello spazio riservato ai commenti!