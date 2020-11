Cyberpunk 2077: Keanu Reeves ci sta giocando, e lo sta amando

Dopo che c’è stata la conferma di un ennesimo rinvio di Cyberpunk 2077, le voci di corridoio non erano molto positive riguardo all’uscita del gioco durante il 2020. Fortunatamente, sembra che questi rumor siano stati scongiurati, dato che negli ultimi giorni si sta tornando a parlare in modo molto concreto della nuova, attesissima, opera targata CD Projekt RED. Di recente, c’è qualcuno che ci sta già giocando, e non stiamo parlando dell’utente che giorni addietro aveva postato la foto di una copia del gioco in versione PS4.

Questo fantomatico qualcuno, non è altri che Keanu Reeves, l’attore hollywoodiano che presta voce e fattezze al personaggio di Jhonny Silverhand. Inutile dire che, sebbene Cyberpunk 2077 non sia ancora arrivato nelle case dei videogiocatori, il personaggio interpretato da Reeves è già un icona amatissima. Quel che fa scalpore però, è che Keanu Reeves al momento sembra stia già giocando alla nuova epopea cyberpunk targata CD Projekt RED.

Lo ha rivelato il presidente e CEO dello studio polacco Adam Kiciński, il quale non solo ha detto che l’attore sta già giocando a Cyberpunk 2077, senza però averlo ancora portato a termine a quanto lui sappia, ma ha anche aggiunto che Reeves sta amando il gioco. Questa ennesima uscita a ridosso del lancio del titolo fa ben sperare che la data del 10 dicembre possa essere finalmente quella in cui avremo la possibilità di mettere piede dentro Night City.

Vi ricordiamo che Cyberpunk 2077 uscirà il prosimo 10 dicembre per le piattaforme: PlayStation 4, PlayStation 5, Xbox One, Xbox Series X|S, PC e Google Stadia. Nel frattempo, ierio sono emersi in rete i primi dettagli su dimensione dei file di gioco, patch day one e preload su PS4. Cosa ne pensate delle recenti dichiarazioni du Reeves da parte del presidente e CEO di CD Projekt RED?