Cyberpunk 2077: l’obbiettivo è la massima libertà, CD Projekt spiega come sarà raggiunta

Cyberpunk 2077 ci darà la massima libertà in molti frangenti: ecco, nel dettaglio, in che modo CD Projekt RED ci permetterà di vivere un vero GDR.

Cyberpunk 2077 è ancora lontano, ma gli sviluppatori polacchi di CD Projekt RED stanno pian piano svelando sempre più dettagli sul proprio prossimo gioco. Ora, è il turno di Marcin Blacha, story director che ha spiegato ai microfoni di Xbox: The Official Magazine quale livello di libertà sarà concesso al giocatore all’interno di Cyberpunk 2077.

Già sappiamo che questo nuovo GDR vuole risultare alquanto profondo offrendo, ad esempio, diverse opzioni di personalizzazione del protagonista, sia per quanto riguarda l’aspetto che per le origini. Ci sarà molto altro, però. Blacha ha affermato: “Ci stiamo impegnando per fare in modo che i giocatori abbiano sempre qualcosa da dire su ciò che sta accadendo. Per raggiungere tale obbiettivo diamo la possibilità di influenzare la situazione tramite i dialoghi o semplicemente dando la possibilità di muoversi liberamente durante un filmato o un dialogo.”

Ha poi continuato affermando: “Inoltre, cerchiamo di non rompere la sensazione di immersività: nella demo del 2018, vi ricordate della donna connessa nella vasca da bagno? Le informazioni sono presentate direttamente sulla cornea del protagonista. Non ci saranno schermate di caricamento, per di più, a meno che non usiate un viaggio rapido. Ci sarà poi la personalizzazione del personaggio, vogliamo darvi tutte le opzioni per creare V in modo tale che possiate dire che sia veramente vostro. Potrete scegliere il tipo di corpo che preferite, o anche le espressioni facciali, i capelli, il tipo e il tono di voce: c’è molto con il quale sbizzarrirsi.”

Pare quindi che la libertà sarà un punto fisso all’interno del gioco. Sappiamo inoltre che, potenziando V a nostra discrezione, potremo affrontare le varie missioni in modi diversi, partendo dal combattimento ad armi spianate, arrivando a infiltrazioni furtive in percorsi scoperti grazie alla capacità di hacking. Potremo rivedere il gioco al PAX West di fine agosto. Diteci, cosa ne pensate di queste dichiarazioni?