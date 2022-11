Sembra proprio che i lavori dietro alla nuova espansione a pagamento di Cyberpunk 2077, Phantom Liberty, stiano ormai per concludersi. A confermare tutto ciò troviamo Adam Kiciński, il nuovo presidente di CD Projekt RED, il quale ha affrontato la questione nell’ultimo report finanziario relativo al terzo trimestre dell’anno fiscale 2022, rincuorando i fan di tutto il mondo.

Per adesso non abbiamo ancora una data d’uscita ufficiale per questa espansione di Cyberpunk 2077, anche se queste ultime conferme anticipano una pubblicazione nel corso del 2023, senza alcuna specificazione in merito al periodo preciso in cui potremo metterci le mani su.

Potete ascoltare le nuove dichiarazioni di Kiciński, in merito a questo DLC a pagamento, direttamente nel video riportato nell’articolo, precisamente dal minuto 4:40: “Ci stiamo concentrando sullo stadio finale dello sviluppo di Phantom Liberty, un’espansione per Cyberpunk 2077 programmata per l’anno prossimo. In questo momento quasi 350 sviluppatori stanno lavorando su quel progetto e allo stesso tempo abbiamo rafforzato i team di Polaris e Sirius, con il primo ha più di 150 persone mentre il secondo conta 60 sviluppatori già dalla fine di ottobre”.

La storia produttiva di Cyberpunk 2077 ha fatto discutere nel corso di tutto l’anno scorso, segnando una pubblicazione catastrofica per la compagnia che adesso sta bene attenta a tutti i nuovi progetti attualmente in lavorazione, lasciando le informazioni con le pinze. Queste novità sul DLC possono solamente far ben sperare in merito agli attuali lavori in corso, nella speranza che il passato abbia insegnato qualcosa a CD Projekt RED.

Per adesso non ci resta che attendere nuovi dettagli in merito alla faccenda, ricordandovi che le varie correzioni sul gioco originale e la sua seconda pubblicazione hanno comunque risollevato le sorti aziendali, confermando un impegno e un talento che i fan hanno sempre riconosciuto in questi sviluppatori, attualmente a lavoro su numerosi altri progetti e remake storici (The Witcher è uno di questi).