Qualche settimana fa CD Projekt RED ha alzato il velo di mistero su uno dei tanti progetti che sono in cantiere nella compagnia polacca. Parliamo del remake del primo iconico capitolo della saga videoludica di The Witcher; titolo che ha permesso al team di debuttare con un grande gioco che ancora oggi è nel cuore di molti appassionati. Del remake sappiamo ancora poco purtroppo, ma stando a delle recenti dichiarazioni siamo riusciti a comprendere meglio quelli che sono i piani di CD Projekt per questo atteso remake.

Le nuove informazioni relative al remake di The Witcher sono arrivate dalla stessa CD Projekt RED durante una presentazione dei propri risultati finanziari. In questa circostanza la compagnia polacca ha descritto il remake in via di sviluppo come un gioco di ruolo open world che proporrà un’esperienza per giocatore singolo. A differenza del capitolo originale, quindi, avremo un mondo aperto da esplorare a nostra disposizione, ma i dettagli non terminano qui.

La società polacca ha anche tenuto a sottolineare che il remake di The Witcher andrà a seguire la trama originale, ma sarà in tutto e per tutto una rivisitazione in salsa moderna del classico che ha fatto innamorare i videogiocatori nel 2007. Tutto ciò rende più chiare le intenzioni della compagnia, e ci conferma che il remake non seguirà una struttura di gioco lineare come nel gioco classico, ma darà una maggiore libertà in tutto.

In conclusione, il presidente e CEO di CD Projekt RED, Adam Kiciński, ha dichiarato che il remake di The Witcher verrà rilasciato dopo il lancio del primo capitolo della nuova trilogia videoludica della saga, in quanto tutto il remake si baserà sulla tecnologia e i tecnicismi usati dal team per realizzare il nuovo gioco principale del franchise.

