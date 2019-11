Cyberpunk 2077, avviate le fasi di localizzazione e testing

Cyberpunk 2077, il nuovo gioco degli sviluppatori di The Witcher 3, si avvia ormai alle fasi finali di sviluppo per rispettare la scadenza della prossima primavera. Sul nuovo gioco di CD Projekt Red c’è molta attesa, tanto che Cyberpunk 2077 si è aggiudicato per il secondo anno consecutivo il titolo di gioco più atteso ai premi Golden Joystick Awards. Nel riassumere il lavoro portato avanti nel terzo trimestre di quest’anno, lo studio ha illustrato su quali aspetti dello sviluppo si è lavorato in particolare negli ultimi tempi.

Cd Projekt Red spiega che è stata già avviata la fase di localizzazione di Cyberpunk 2077 con l’adattamento e la traduzione nelle varie lingue. Qualche settimana fa durante il Lucca Comics & Games 2019 era stato presentato un video con il doppiaggio italiano che aveva confermato il ruolo di Luca Ward come doppiatore di Johnny Silverhand, il personaggio interpretato da Keanu Reeves. Ward si può considerare la voce italiana ufficiale dell’attore dato che nella sua lunga carriera ha doppiato Keanu Reeves nei suoi film più importanti; nel settore dei videogiochi è invece la voce ufficiale di Sam Fisher della serie Splinter Cell.

Al di là della localizzazione, Cyberpunk 2077 in questi mesi è anche in fase di testing sia da parte di team interni che esterni. CD Projekt Red nel documento sul terzo trimestre ha poi ricordato che la campagna di promozione continua e che dopo il Gamescom sono stati organizzati numerosi incontri con i fan in molte città del mondo. “Questo grande interesse per il nostro nuovo titolo e per il suo universo ci rendono motivati nel continuare a lavorare in maniera così intensa su Cyberpunk 2077” ha detto l’amministratore delegato di CD Projekt Capital Group, Adam Kiciński.

Cyberpunk 2077 sarà un’avventura in prima persona in single player anche se una modalità multigiocatore è prevista dopo il lancio insieme a DLC e a un supporto simile a quello visto con The Witcher 3. Inoltre gli sviluppatori vorrebbero evitare l’introduzione di microtransazioni ma hanno spiegato che questa scelta dipende dall’azienda. Cyberpunk 2077 uscirà il 16 aprile 2020 su PlayStation 4, Xbox One e PC. Uno dei responsabili dello di CD Projekt Red nelle ultime settimane aveva definito “poco probabile” un’eventuale conversione per Nintendo Switch come accaduto per The Witcher 3 lasciando però un minimo spiraglio a questa possibilità.