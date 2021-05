Cyberpunk 2077: mod aggiunge un elemento tagliato dal gioco

Sappiamo ormai tutti, anche coloro che non lo hanno ancora giocato, la storia travagliata di Cyberpunk 2077. Una delle opere più attese degli ultimi anni, rovinato da una cattiva pubblicità e dall’eccessivo hype provocato da CD Projekt RED e dagli stessi appassionati. Parliamoci chiaro, il titolo risulta essere assolutamente godibile se sfruttato con i mezzi giusti, vale a dire un PC di fascia alta ed una console di nuova generazione (anche se in quest’ultimo caso non esiste un upgrade vero e proprio).

Purtroppo Cyberpunk 2077 ha subito la furia di coloro che lo hanno giocato, e molti di loro abbandonato, su PS4 e Xbox One, ritenute delle versioni davvero ingiocabili. Ciononostante l’azienda polacca si sta rimboccando le maniche proponendo aggiornamenti costanti cercando di mettere una serie di pezze su di un titolo che ha oggettivamente un sacco di problemi. Aspettiamo quindi questi mesi per scoprire se il team riuscirà a rilasciare il tutto senza particolari problemi lasciandosi alle spalle questa terribile storia.

La community dei modder è molto attiva su Cyberpunk 2077, grazie anche al tool concesso dallo stesso team di sviluppo. Grazie ad una nuova mod infatti è possibile recuperare un elemento tagliato completamente dal gioco, che introduce nuove abilità interessanti per coloro che vogliono intraprendere una via più stealth. Grazie agli appassionati quindi sarà possibile reinserire la “Optical Camo”, una speciale skill che rende il nostro protagonista invisibile per un breve lasso di tempo.

Le statistiche cambieranno in base alla variante ottenuta, si passerà infatti da un minimo di 10 secondi di invisibilità a un massimo di 25, con dei tempi di ricarica che vanno dai 40 ai 50 secondi. Questo potrà essere riscattato in determinate aree di Night City tra cui la clinica di Kravis e l’Aldecaldo Camp. Non è chiaro del perché CD Projekt RED ha deciso di rimuoverla, fatto sta che vi lasceremo a questo indirizzo la mod da poterla scaricare con totale tranquillità.