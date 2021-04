Cyberpunk 2077: per Schreier è un flop ma i dirigenti ricevono bonus mostruosi

Che il lancio di Cyberpunk 2077 sia andato storto è sotto gli occhi di tutti, e purtroppo non si può tornare indietro per rimediare. Quel che CD Projekt RED sta facendo, però, ci da speranza che prima o poi il titolo possa brillare di luce propria, proponendoci quel tipo di esperienza che sognavamo durante tutti i vari annunci a cui abbiamo assistito. Nell’attesa che il titolo venga sistemato, un nuovo report firmato Jason Schreier è emerso online.

Quel che emerge all’interno di questo nuovo report, è che nonostante i tanti problemi avuti al lancio, alla situazione relativa all’esclusione del gioco dal PlayStation Store e a tutta la questione dei rimborsi, c’è un gruppo di persone all’interno della compagnia polacca che riceverà un corposo bonus della bellezza di 28 milioni di Dollari. Il tutto sta facendo discutere e ha fatto storcere il naso anche alcune personalità all’interno di CD Projekt RED, sempre stando a quanto emerge dal report di Schreier.

Da quel che si può leggere all’interno del recente report pubblicato sulle pagine di Bloomberg: questi bonus fanno parte di un piano annuale e si basano sugli utili netti dell’azienda riferiti al 2020, che sono aumentati di oltre il 500%. Dei guadagni annuali di CD Projekt RED, il 20% è destinato ai bonus, con il 10% che va direttamente ai dipendenti mentre il restante 10% va a finire al consiglio di amministrazione.

Alcuni dipendenti hanno detto a Bloomberg che riceveranno bonus da circa 5.000 a circa 9.000 Dollari, mentre altri dipendenti più anziani hanno affermato che si avvicineranno a 15.000 o 20.000 Dollari. I manager e gli amministratori riceveranno probabilmente bonus molto più alti, mentre solo cinque dei membri del consiglio di CD Projekt riceveranno dei bonus mostruosi per un totale di 28 milioni di dollari.

In conclusione, Schreier fa notare anche come CD Projekt sta aumentando i salari dei propri dipendenti, soprattutto per coloro che occupano posizioni con uno stipendio basso, per esempio i tester.