Cyberpunk 2077: per gli sviluppatori è già pronto al rilascio

Gli sviluppatori di Cyberpunk 2077, uno dei titoli più attesi dell’anno, sono sicuri che il titolo uscirà il 17 settembre senza ulteriori rinvii. Originariamente la data d’uscita di Cyberpunk 2077 era stata fissata per il 16 aprile ma già all’inizio del 2020 la casa produttrice, CD Projekt RED, aveva annunciato che il titolo avrebbe subito un ritardo necessario per ultimare il progetto, portando la data di rilascio del titolo al 17 settembre prossimo, quando Cyberpunk 2077 arriverà su PlayStation 4, Xbox One, su PC, Google Stadia e tramite upgrade gratuito su Xbox Series X.

“Il gioco è già completo […] e di sicuro il rilascio di Cyberpunk 2077 non verrà posticipato per evitare di concorrere con qualche altro videogioco” ha affermato Michal Nowakowski, responsabile dello sviluppo presso CD Projekt RED, durante una riunione con gli investitori, aggiungendo inoltre come Cyberpunk 2077 stia attraversando la fase finale di produzione, che prevede di correggere i bug e rifinire i dettagli.

“Ogni videogioco viene rilasciato in concomitanza con altri titoli, non si può sperare che ciò non avvenga, è sempre stato così e Cyberpunk 2077 non farà eccezione“. Nonostante il periodo di settembre sia solitamente saturo di nuove uscite videoludiche, CD Projekt è sicura della qualità del proprio prodotto e infatti afferma che sarà un titolo imperdibile che, a detta loro, finirà di diritto nella lista dei giochi che ogni appassionato dovrebbe assolutamente possedere.

Cyberpunk 2077 si prospetta un titolo dal grandissimo potenziale, e molti non vedono l’ora che sia finalmente disponibile ma dovremo pazientare ancora fino al 17 settembre per poter mettere mano su uno dei videogiochi più promettenti dell’anno, sempre sperando che non vi siano ulteriori ritardi. Oltretutto recentemente è stato confermato da CD Projekt RED che Cyberpunk 2077 necessiterà di un’aggiornamento per poter usufruire del doppiaggio completo e che questa patch dovrebbe essere disponibile già dalla data del lancio.