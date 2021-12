Cyberpunk 2077: sta arrivando la mod VR!

Cyberpunk 2077 sta per compiere un anno e il titolo ha ancora con sé una serie di problematiche. CD Projekt RED sta tutt’ora lavorando per smussare i lati più ruvidi del gioco e alla tanto attesa versione next-gen. Mentre il team polacco è occupato su questo, è la community dei modder che sta realizzando una serie di contenuti per il titolo Cyberpunk altamente interessanti, compresa una mod che aggiunge la modalità VR al tanto discusso titolo.

Il creatore dietro a questo progetto è un modder già affermato che in passato ha lavorato dietro alle mod VR per GTA V e Red Dead Redemption 2, e che ora sta lavorando per portare Cyberpunk 2077 nel mondo della realtà virtuale. Oltre ad aver annunciato di essere al lavoro su questo genere di mod per il titolo CD Projekt RED, il modder si è anche sbilanciato andando a dichiarare che, se tutto andrà per il verso giusto, tale mod in VR potrebbe uscire a gennaio 2022.

Sappiamo tutti molto bene quanto l’entusiasmo verso Cyberpunk 2077 sia stato smorzato dallo stato in cui si è presentato il gioco, ma fin dal lancio molti modder sono riusciti comunque a realizzare una serie di contenuti fan-made molto interessanti, e questa mod dedicata al VR è una delle più interessanti.

Sembra però che il modder dietro a questo progetto legato a Cyberpunk 2077 sia già al lavoro anche ad un’altra mod VR per un altro titolo, ma non ha voluto ancor svelare il progetto che beneficerà di questa trasposizione.