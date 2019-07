Cyberpunk 2077: ulteriori informazioni sul titolo

CD Projekt RED continua a diffondere informazioni sulla sua nuova creazione: Cyberpunk 2077. Aggressività, stazioni radio e bivi nella storia.

CD Projekt RED continua a diffondere informazioni sulla sua nuova creazione: Cyberpunk 2077. Dopo aver saputo che potremo combattere con tutti ma non con bambini e NPC importanti, sono infatti uscite ulteriori novità dagli sviluppatori sul gioco.

Secondo le informazioni riferite dalla casa di sviluppo a PCGamer, l’approccio aggressivo può comportare conseguenze pesanti all’interno del titolo, soprattutto se tali azioni sono compiute in aree controllate da qualche tipo di autorità o banda. Quindi in pratica, se sei un creatore di problemi, è probabile che i problemi ti trovino e ti facciano molto male.

Il lead quest designer Pawel Sasko ha recentemente rilasciato un tweet affermando che sarà possibile possedere garage e parcheggiarci più veicoli, come auto e biciclette. Ha anche detto che ogni veicolo avrà una radio installata, affinché si possano ascoltare diverse stazioni durante le scorribande in auto per Night City.

Nulla che non abbiamo già visto in altri giochi, ma è pur sempre una feature interessante che si va ad aggiungere a quelle già conosciute.

Sempre Sasko si è soffermato nuovamente sui bivi presenti nella storia, che consentiranno di far sviluppare gli eventi in maniera diversa a seconda delle scelte fatte dal giocatore. Il tutto funzionerà un po’ come nella quest del Barone Sanguinario di The Witcher 3 ma, in Cyberpunk 2077, tale sistema sarà più diffuso e integrato e soprattutto sarà in grado di portare a cambiamenti totali nella storia.

Inoltre, è stato ricostruito anche il sistema di quest in modo da raggiungere risultati migliori e rendere il passaggio da una quest all’altra più naturale e fluido possibile, senza particolari stacchi. In questo modo non si andrà a compromettere la giocabilità del titolo ed il tutto risulterà essere più lineare.

Che ne pensate di questa notizia, Cyberpunk 2077 ha catturato il vostro interesse?