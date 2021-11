Da oggi potete seguire le live su Twitch anche su Nintendo Switch!

Nintendo Switch è sul mercato da ormai cinque anni, e le esperienze videoludiche presenti nella ludoteca della console ibrida Nintendo sono tra le più varie. Una console così malleabile, però, è perfetta non solo per giocare ma anche per godere di una serie di app diversificate. Tra le più richieste dagli utenti di Switch c’è Twitch, e possiamo finalmente dire che le molteplici richieste sono state esaudite.

Twitch è ora disponibile anche su Nintendo Switch. A partire da oggi, potete seguire i contenuti proposti sulla piattaforma anche dalla console ibrida Nintendo; dai videogiochi alla musica, passando per gli aventi esport dal vivo. Milioni di autori e autrici originali trasmettono ogni giorno qualsiasi cosa, e scaricando l’app di Twitch sulla vostra console Nintendo Switch potrete guardare questi contenuti ovunque in tutta comodità.

Con l’applicazione di Twitch per Nintendo Switch potrete fare le seguenti cose:

Accedere al vostro account Twitch per raggiungere facilmente tutti i canali che seguite

Cercare contenuti live per categoria

Cercare nuovi streamer e nuove streamer

Guardare i VOD e le clip dai profili degli streamer e delle streamer

Approfittare dello schermo grande in modalità TV, o godere i contenuti ovunque con la modalità portatile

Per ottenere l’applicazione i Twitch sulla vostra console Nintendo, vi basta andare sull’eShop e scaricarla gratuitamente.