Dark Souls, questa mod aggiunge le armi… di Halo (non ha senso, ma va bene così)

Dite la verità, in quanti di voi hanno fantasticato con la mente immaginando un ipotetico Dark Souls con gli elementi fantascientifici prelevati direttamente dalla saga di Halo? Un mix un po’ bizzarro a onor del vero, ma c’è qualcuno che non solo ha pensato a tutto ciò, ma si è anche dato da fare per realizzare una folle mod che unisse questi due mondi videoludici tanto distanti.

A dare alla luce questa particolarissima mod ci ha pensato l’utente conosciuto su YouTube con il nickname di ‘InfernoPlus’, il quale ha dedicato un corposo video alla mod che ha inserito molti degli elementi di Halo nel primo iconico Dark Souls.

Il gioco From Software diventa quindi uno sparatutto in terza persona con armi e veicoli di Halo, ma non solo. Alla mod sono state aggiunte anche armi da fuoco moderne e altre dalle skin più disparate e a queste sono stati aggiunti anche dei moveset speciali tutti da scoprire.

Se siete stanchi di giocare al “solito” Dark Souls e avete proprio voglia di fare una nuova run con del pepe in più, potete trovare il link in cui scaricare la mod sulla pagina patreon del suo autore a questo indirizzo.