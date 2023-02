Nel corso della giornata odierna, Red Hook Studios ha annunciato la data di uscita di Darkest Dungeon II. Il gioco, seguito di quel primo capitolo apprezzato dal pubblico ed elogiato dalla critica, si prepara a dunque a essere pubblicato su Epic Games Store e Steam tra pochissimi mesi, con tanto di demo disponibile già nella giornata odierna.

Andiamo con ordine: la data di uscita della versione 1.0 di Darkest Dungeon II è fissata per l’8 maggio 2023. Non vi preoccupate però: se siete intenzionati a provare con mano il gioco prima dell’acquisto, avrete modo di mettere le vostre mani su una demo, la cui uscita è prevista a partire dalla giornata odierna e sarà giocabile per tutto il prossimo Steam Next Fest, che resterà attivo fino al 13 febbraio 2023 alle ore 19:00. Pochi giorni dunque per testare con mano il gioco, ma che potrebbero essere più che sufficienti per avere un’idea.

La versione di prova permetterà ai giocatori di scegliere i quattro eroi iniziali, esplorare Sprawl (la città) o Foetor (le farm). La progressione non sarà però concessa: qualora vogliate acquistare il gioco completo, dovrete ricominciare da capo. La versione definitiva del gioco includerà una dozzina di eroi, cinque regioni, cinque boss e un hub metagame.

Come recita la descrizione del gioco, Darkest Dungeon II è “un viaggio roguelike all’insegna della dannazione. Lotta con i tuoi sodali a bordo della Diligenza per respingere l’apocalisse tra scenari decadenti. Tuttavia, la natura dei pericoli più efferati potrebbe essere interna, non esterna”. Il titolo debutterà in tempo, come promesso dal team di sviluppo. L’uscita del gioco era infatti prevista per il secondo trimestre del 2023, finestra di lancio che sarà pienamente rispettata visto il lancio nella prima decade di maggio 2023. Continuate a seguire GameDivision per tutte le novità e gli annunci in dirittura d’arrivo dal mondo dei videogiochi.

