Daymare 1994 Sandcastle: annunciato il sequel del survial horror italiano

Pomeriggio ricco di annunci a sorpresa quello che stiamo vivendo. Prima abbiamo avuto la conferma di un nuovo State of Play totalmente incentrato sul gameplay di Horizon Forbidden West, e ora come un fulmine a ciel sereno arriva l’annuncio che non ti aspetti: Daymare 1994 Sandcastle. Parliamo del sequel di quel Daymare 1998 che tanto ci colpì qualche anno addietro, con il team italiano Invader Studio che aveva solamente scalfito l’universo di gioco con quel primo capitolo.

L’annuncio arriva direttamente dalle pagine di IGN ed è stato accompagnato da un primo trailer che ci mostra in pochi minuti il setting e alcune prime novità di questo Daymare 1994 Sandcastle. Come ben suggerito dal nome, questa volta viaggiamo a ritroso nella timeline del mondo costruito dai ragazzi di Invader Studio per tornare nel 1994; dopo aver esplorato nel primo gioco l’annata 1998 ed aver scoperto molto dell’orrorifico universo del survival horror in terza persona.

Dalle primissime informazioni che abbiamo ricevuto quest’oggi, in Daymare 1994 Sandcastle conosceremo una nuova prospettiva dell’Idaho giocando nei panni di Dalila Reyes, un’ex spia del governo ora impiegata della H.A.D.E.S. (Hexacore Advanced Division for Extraction and Search). Tra le nuove funzionalità, questo prequel includerà nuove armi, un menù rivisto che comprenderà un’interfaccia e un’inventario nuovo, nuovi enigmi e altro ancora.

Al momento sappiamo solo queste poche informazioni su Daymare 1994 Sandcastle, ma a fornirci un ultimo importante dettaglio è lo stesso trailer d’annuncio. Nel finale del filmato scopriamo che questo nuovo progetto di Invader Studio non vedrà la luce prima del 2022, e che verrà rilasciato per tutta una serie di piattaforme da gioco quali: PlayStation 4, PlayStation 5, Xbox One, Xbox Series X|S e PC (tramite Steam).