Days Gone avrà Ray Tracing e DLSS su PC? Tutti i dettagli

Tutto d’un tratto Days Gone è diventata una IP parecchio discussa nei mesi scorsi. Il tutto è scaturito da un report di Jason Schreier in cui veniva citata la possibilità di non vederne un sequel a causa delle scelte effettuate da Sony per i ragazzi di Bend Studio. Al momento, però, queste prime avventure di Deacon sono tutto ciò che abbiamo, e molto presto anche i giocatori PC potranno immergersi in questo mondo post apocalittico fatto di infetti e motociclette.

Sono già molteplici le informazioni che conosciamo della versione PC di Days Gone, ma ci sono dei dettagli che sono ancora rimasti abbastanza fumosi, almeno fino ad oggi. A darci nuove importanti informazioni su questo atteso porting è lo stesso team di sviluppo. Con la pubblicazione delle FAQ ufficiali sul gioco, i ragazzi di Bend Studio hanno voluto dipanare gli ultimi dubbi e quesiti su quella che ancora per pochi giorni sarà un’esclusiva PlayStation.

Tra i diversi approfondimenti sulla nuova versione in arrivo di Days Gone, con oggi abbiamo ricevuto un’informazione sul supporto al Ray Tracing e al DLSS su PC. Entrambe le funzioni non saranno disponibili su PC, ma il team di sviluppo ha voluto sottolineare una cosa che lascerà agli appassionati PC la bocca meno amara. Sia il Ray Tracing che il DLSS non saranno presenti per il momento, lasciando ai giocatori la speranza di un’implementazione con un aggiornamento post lancio.

Ora che anche questi dettagli sono stati chiariti, non resta altro che attendere pazientemente l’arrivo di Days Gone anche su PC. Vi ricordiamo che il titolo targato Bend Studio e PlayStation Studios uscirà su Steam ed Epic Games Store il prossimo 18 maggio.